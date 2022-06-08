Об этом сообщает Japan Today.

Известно, что соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи министра обороны Японии Нобуо Киши и главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра.

"Безопасность Европы и Азии тесно переплетена, особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьезными проблемами", – отметил Нобуо Киши.

Визит Бауэра в Токио совпал с тем, что морские силы самообороны Японии принимают участие в военно-морских учениях НАТО в Средиземном море. Позже кабинет премьер-министра Фумио Кисиды утвердил ежегодный политический план, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до 2% ВВП, что соответствует уровню расходов стран НАТО, тогда как ранее Япония направляла на эти цели более 1% ВВП.

Такой рост военного бюджета был объяснен растущей напряженностью, связанной с Тайванем. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена приостановить реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов, подписанное в 1998 году.

При этом Токио отозвало приглашение на мероприятия, посвященные 70-летию Морских сил самообороны Японии. Министр обороны страны Нобуо Киси уточнил, что решение было принято в связи с российской специальной военной операцией в Украине.

Напомним, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что реакция мира на полномасштабное вторжение в Украину имеет решающее значение в сдерживании Китая в его политике по Тайваню и действиях в Южнокитайском море. По его словам, если международное сообщество каким-то образом будет игнорировать или потакать действиям России в Украине, это может дать неверный сигнал о том, что подобная политика может быть терпима в других частях света.

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