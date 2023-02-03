Япония и Китай договорились вести переговоры "на всех уровнях" для улучшения отношений и обменялись мнениями о войне в Украине
Министры иностранных дел Японии Эсимаса Хаяси и Китая Цинь Ган провели телефонный разговор, в котором обменялись мнениями о войне в Украине
Об этом информирует Japan Today .
Стороны договорились об организации ряда встреч на всех уровнях, чтобы улучшить отношения в разных областях.
В ходе 50-минутного телефонного разговора министр иностранных дел Японии Эсимаса Хаяси выразил серьезную обеспокоенность активизацией китайских военных учений вблизи страны, в том числе совместно с Россией.
Министерство заявило, что Хаяси и Цинь Ган пообещали работать вместе для реализации "конструктивных и стабильных отношений" в то время, когда двусторонние отношения остаются нестабильными из-за таких проблем, как острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море.
Министр иностранных дел Китая выразил надежду, что японская сторона будет осторожна в своих словах и делах в таких важных вопросах, как двусторонняя история и Тайвань.
Японский министр отметил важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, требуя, чтобы Китай в ближайшее время снял запрет на импорт японских продуктов, введенный после аварии на Фукусиме в 2011 году.
Кроме того, обе стороны обменялись мнениями о войне в Украине, которую развязала Россия. Уточнений по этому вопросу не было.
- Несмотря на попытки большинства стран-членов Совбеза ООН привлечь к ответственности Северную Корею за ее подрывную активность, Россия и Китай делают все, чтобы не допустить этого.
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