Об этом информирует Japan Today .

Стороны договорились об организации ряда встреч на всех уровнях, чтобы улучшить отношения в разных областях.

В ходе 50-минутного телефонного разговора министр иностранных дел Японии Эсимаса Хаяси выразил серьезную обеспокоенность активизацией китайских военных учений вблизи страны, в том числе совместно с Россией.

Министерство заявило, что Хаяси и Цинь Ган пообещали работать вместе для реализации "конструктивных и стабильных отношений" в то время, когда двусторонние отношения остаются нестабильными из-за таких проблем, как острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море.

Министр иностранных дел Китая выразил надежду, что японская сторона будет осторожна в своих словах и делах в таких важных вопросах, как двусторонняя история и Тайвань.

Японский министр отметил важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, требуя, чтобы Китай в ближайшее время снял запрет на импорт японских продуктов, введенный после аварии на Фукусиме в 2011 году.

Кроме того, обе стороны обменялись мнениями о войне в Украине, которую развязала Россия. Уточнений по этому вопросу не было.