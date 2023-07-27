Япония и Франция начали первые совместные учения на истребителях
Япония и Франция в четверг, 27 июля, начали первые в истории совместные учения на истребителях в рамках усиления партнерства в области безопасности на фоне растущего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе
Об этом пишет Kyodo News .
Учения будут проходить в небе на юго-западе Японии вблизи авиабазы Нютабару в префектуре Миядзаки и продлятся до субботы, 29 июля. Япония привлекла три истребителя F-15 и два F-2, Франция – два истребителя Rafale.
По данным Воздушных сил Японии, истребители также планируют пролететь над регионом Канто, центром которого является Токио. Их будут сопровождать самолет-заправщик и транспортный самолет от каждой страны.
"Учения проходят в то время, когда Франция и другие члены НАТО расширяют оборонное сотрудничество с Токио, а трансатлантический альянс становится более пристальным к наращиванию Пекином военной мощи и провокационному поведению в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, среди прочего", - говорится в сообщении.
- 17 апреля Япония приняла участие в трехсторонних учениях по ВМС Южной Кореи, Соединенных Штатов по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Обучение началось в рамках активизации усилий трех государств по усилению сдерживания северокорейских угроз.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.02
Покупка 37.02Продажа 37.76
-
EUR
Покупка 41.14Продажа 42.11
- Актуальное
- Важное