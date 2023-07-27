Об этом пишет Kyodo News .

Учения будут проходить в небе на юго-западе Японии вблизи авиабазы Нютабару в префектуре Миядзаки и продлятся до субботы, 29 июля. Япония привлекла три истребителя F-15 и два F-2, Франция – два истребителя Rafale.

По данным Воздушных сил Японии, истребители также планируют пролететь над регионом Канто, центром которого является Токио. Их будут сопровождать самолет-заправщик и транспортный самолет от каждой страны.

"Учения проходят в то время, когда Франция и другие члены НАТО расширяют оборонное сотрудничество с Токио, а трансатлантический альянс становится более пристальным к наращиванию Пекином военной мощи и провокационному поведению в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, среди прочего", - говорится в сообщении.