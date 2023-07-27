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Япония и Франция начали первые совместные учения на истребителях

27 июля, 2023 четверг
17:36
Мир

Япония и Франция в четверг, 27 июля, начали первые в истории совместные учения на истребителях в рамках усиления партнерства в области безопасности на фоне растущего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Об этом пишет Kyodo News .

Учения будут проходить в небе на юго-западе Японии вблизи авиабазы Нютабару в префектуре Миядзаки и продлятся до субботы, 29 июля. Япония привлекла три истребителя F-15 и два F-2, Франция – два истребителя Rafale.

По данным Воздушных сил Японии, истребители также планируют пролететь над регионом Канто, центром которого является Токио. Их будут сопровождать самолет-заправщик и транспортный самолет от каждой страны.

"Учения проходят в то время, когда Франция и другие члены НАТО расширяют оборонное сотрудничество с Токио, а трансатлантический альянс становится более пристальным к наращиванию Пекином военной мощи и провокационному поведению в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, среди прочего", - говорится в сообщении.

  • 17 апреля Япония приняла участие в трехсторонних учениях по ВМС Южной Кореи, Соединенных Штатов по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Обучение началось в рамках активизации усилий трех государств по усилению сдерживания северокорейских угроз.
Франция
Япония
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