Япония и Финляндия применят жесткий пакет санкций против РФ
Япония и Финляндия объединятся в применении нового жесткого пакета санкций против РФ. Об этом страны договорились во время встречи премьер-министра Финляндии Санны Марин с премьер-министром Японии Фумио Кисидой
Об этом сообщает Japan Today.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в среду, 11 мая встретилась для переговоров с японским премьером Фумио Кусидой.
В ходе переговоров премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна рассматривает возможность вступления в НАТО для безопасности своих граждан и призвала международное сообщество объединиться для усиления санкций против России.
Как известно, внеблоковые Финляндия и Швеция намерены объявить свои позиции по членству в НАТО на этой неделе, что может стать серьезным ударом для России.
"Если Финляндия сделает этот исторический шаг, то для безопасности наших граждан. Присоединение к НАТО укрепит все международное сообщество, которое выступает за общие ценности", - сообщила Марин во время пресс-конференции.
Марин сказала, что она и Кисида обсудили агрессию России против Украины и масштабы ее последствий. По ее словам, санкции против Москвы должны охватывать энергетический, финансовый и транспортный секторы в более широком объеме.
Кисида поблагодарила Марин за то, что она проехала из Хельсинки в Токио, пока ее правительство принимает решение о членстве в НАТО. Он также выразил стремление Японии активизировать сотрудничество с Финляндией в ответ на российское вторжение в Украину.
Кроме того, страны планируют сотрудничать для обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, где Япония борется с угрозами Северной Кореи и КНР.
Кисида также заявил, что он и Марин согласились применять жесткие санкции против Москвы и оказать максимальную поддержку Украине.
"В любой точке мира менять статус-кво с помощью грубой силы – недопустимо", – сказал японский премьер.
Как известно, Япония уже заморозила активы российских лидеров, включая президента Путина, правительственных чиновников и приближенных к нему миллиардеров, а также ключевых банков. Японские власти также ограничили торговлю и объявили о решении постепенно прекратить импорт российского угля и сырой нефти.
- Напомним, Финляндия 12 мая планирует официально объявить о намерении вступить в НАТО
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