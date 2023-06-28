Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что соглашение между ЕС и Японией об углублении сотрудничества по экономической безопасности состоится путем усиления устойчивости цепи поставок полупроводников и других критически важных материалов, имея в виду Китай и Россию.

Такой договоренности стороны достигли во время третьего диалога на высоком уровне по экономическим вопросам, таким как торговля и энергетика, который прошел в формате онлайн-встречи с участием японских министров экономики Ясутоси Нисимура и иностранных дел Йошимасы Хаяши и вице-президента Европейской комиссии по экономике Валдиса Домбровски.

Представители ЕС и Японии заявили, что будут приняты меры по противодействию "экономическому принуждению" Китая. Это подразумевает использование Пекином экономических средств для достижения политических целей и влияния на другие страны, рассказали в министерстве торговли Японии.

Отмечается, что призыв укреплять сети цепочек поставок раздался на фоне продолжающейся и сейчас полномасштабной войны РФ против Украины.

Домбровскис во время встречи заявил, что ЕС посредством санкций смог частично отделить свою экономику от России для ослабления ее военного потенциала и лишения возможностей продолжать агрессию. Участники диалога также подтвердили важность защиты цифровых данных во время их трансграничной передачи по самым высоким стандартам кибербезопасности.

В последний раз Япония и ЕС проводили экономический диалог в октябре 2022 года, когда в центре внимания была важность обеспечения стабильных поставок энергии и продовольствия, которым грозит война России с Украиной.