Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Япония и ЕС договорились усилить экономическую безопасность из-за рисков со стороны Китая и России

Япония и ЕС договорились усилить экономическую безопасность из-за рисков со стороны Китая и России

28 июня, 2023 среда
09:50
Экономика

Лидеры Европейского союза и Японии договорились об углублении сотрудничества в области экономической безопасности на фоне увеличения рисков Китая и России

Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что соглашение между ЕС и Японией об углублении сотрудничества по экономической безопасности состоится путем усиления устойчивости цепи поставок полупроводников и других критически важных материалов, имея в виду Китай и Россию.

Такой договоренности стороны достигли во время третьего диалога на высоком уровне по экономическим вопросам, таким как торговля и энергетика, который прошел в формате онлайн-встречи с участием японских министров экономики Ясутоси Нисимура и иностранных дел Йошимасы Хаяши и вице-президента Европейской комиссии по экономике Валдиса Домбровски.

Представители ЕС и Японии заявили, что будут приняты меры по противодействию "экономическому принуждению" Китая. Это подразумевает использование Пекином экономических средств для достижения политических целей и влияния на другие страны, рассказали в министерстве торговли Японии.

Отмечается, что призыв укреплять сети цепочек поставок раздался на фоне продолжающейся и сейчас полномасштабной войны РФ против Украины.

Домбровскис во время встречи заявил, что ЕС посредством санкций смог частично отделить свою экономику от России для ослабления ее военного потенциала и лишения возможностей продолжать агрессию. Участники диалога также подтвердили важность защиты цифровых данных во время их трансграничной передачи по самым высоким стандартам кибербезопасности.

В последний раз Япония и ЕС проводили экономический диалог в октябре 2022 года, когда в центре внимания была важность обеспечения стабильных поставок энергии и продовольствия, которым грозит война России с Украиной.

  • В апреле 2023 года Европейский Союз и Япония выступили против предложения Америки для стран "Группы семи" объявить на майском саммите запрет на почти весь экспорт в РФ.
  • 2 июня Япония призвала страны-единомышленники внедрять жесткие санкции против России для прекращения агрессии против Украины.
Мир
Россия
Китай
ЕС
Япония
Читайте также:
на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ
27 июня, 2023 вторник
В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам
переможні новини
Автор Зиновия Воронович
27 июня, 2023 вторник
Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы
27 июня, 2023 вторник
Вагнеровцы стали первыми, кто сбил Ил-22: их в РФ не больше 10 единиц, - Игнат
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.37
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
10:56
Обновлено
Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара РФ возросло до 8, ранены 60 человек
10:42
Стало известно, кто заменит Генри Кавила в новом фильме о Супермене
10:34
Петр Порошенко: Конституция – это наш план действий
10:31
Курс валют на 28 июня: стоимость доллара, евро, злотого
10:29
Разведка Британии объяснила, почему Чонгарский мост был жизненно важен для оккупантов
10:29
Россияне за сутки обстреляли 11 областей Украины: по меньшей мере 10 погибших и 69 раненых. Ситуация в регионах
10:23
Президент Литвы Науседа прибыл с визитом в Киев
10:13
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 21-27 июня: фронт трещит по швам
10:12
На межбанке Украины растет спрос и предложение на валюту, - член Совета НБУ Данилишин
10:10
Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин
10:06
Путин пытается петлять
10:05
В Южной Корее считают, что ситуация с мятежом Пригожина "полностью не исчерпана"
10:00
Новости компаний
Шанс на победу: как дрон помог найти вражеский танк
09:58
Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России, - NYT
09:39
Дмитрий Кулеба
Пригожин слишком быстро сдался, деморализующий эффект не успел проникнуть в российские окопы в Украине, - Кулеба
09:36
Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS
09:35
"Найти 15 шпионов ежемесячно": в Луганской области оккупанты усилили обыски местных жителей, - ОВА
09:33
После 10 лет без новых серий: появился трейлер нового сезона "Футурамы"
09:20
Анджей Дуда
Присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси требует жесткого ответа НАТО, - Дуда
09:09
Эксклюзив
"Сегодня идет война двух обществ". Об особенностях Конституции Украины и ее отличие от российского
09:00
Зеленский в День Конституции: Ни один украинец уже никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное сверху, за них борются жизнями
08:46
Тайвань заметил два военных корабля РФ у своего побережья
08:32
Эксклюзив
Повреждение Чонгарского моста очень сильно повлияло на логистику оккупантов, - депутат Херсонского облсовета Хлань
08:28
НАТО готово защищаться от Беларуси и РФ, - Столтенберг
08:27
Ночью украинские воины уничтожили 6 "шахедов" над Украиной, два попали по складу в Черкасской области
08:24
Эксклюзив
НАТО ищет способы выразить четкую позицию относительно будущего членства Украины, - генерал Ходжес
08:06
Инфографика
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 930 оккупантов, 7 БПЛА и 6 артсистем
08:02
OPINION
"Украинский кризис" закончился, началась "российская смута"
07:56
Во Франции активисты вышли на протесты из-за убийства полицией подростка за отказ остановить автомобиль
07:31
Франция провела первое испытание гиперзвукового глайдера VMAX со скоростью до 6 000 км/ч
07:30
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 28 июня
07:05
Оккупанты маркируют табличками "Собственность Российской Федерации" отобранное у местных жителей Херсонщины жилье, - Генштаб
06:55
В случае подрыва россиянами ЗАЭС эвакуация коснется нескольких областей, - Лубинец
06:37
ISW ответил, как Лукашенко может использовать ЧВК Вагнера
06:30
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 27 июня
06:07
ЧВК Вагнер
После мятежа Пригожина вагнеровцы все еще находятся в Украине, - Пентагон
05:42
Обновлено
Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником. В Украине отреагировали
05:25
Столтенберг о членстве Украины в Альянсе: Путин не имеет права вето на расширение НАТО
04:26
В горах Калифорнии обнаружили человеческие останки. Они принадлежат актеру Джулиану Сэндсу
03:31
Кайфуем от нашей игры, - футболист сборной Украины оценил результаты на молодежном Евро-2023
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV