Япония готовит комплексный план действий по поддержке Украины
Япония сейчас активно занимается проблемами Украины и готовится в "подходящее время" представить планы поддержки страны в войне с Россией
Об этом сообщил координатор Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл, цитирует Japan Today .
"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины", – сказал Кэмпбелл во время мероприятия в Центре стратегических и международных исследований.
На прошлой неделе во время встречи с президентом США Джо Байденом японский премьер отметил важность противодействия российскому полномасштабному вторжению в Украину. Он сказал, что в том случае, если одностороннее изменение статус-кво будет оставаться без возражений, то же может повториться в других странах, в частности в Азии.
"Я полностью ожидаю, что в соответствующее время Япония представит конкретный план по поддержке Украины разными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы о поддержке Украины и являются ключевым ее участником", - сказал Кэмпбелл.
Он также добавил, что в последнее время Япония активнее начала проявлять себя в ряде вопросов, касающихся Украины.
- 12 января правительство Японии выделило 95 млн долларов на восстановление Украины, которые будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.
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