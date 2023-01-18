Япония готовит комплексный план действий по поддержке Украины

Об этом сообщил координатор Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл, цитирует Japan Today .

"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины", – сказал Кэмпбелл во время мероприятия в Центре стратегических и международных исследований.

На прошлой неделе во время встречи с президентом США Джо Байденом японский премьер отметил важность противодействия российскому полномасштабному вторжению в Украину. Он сказал, что в том случае, если одностороннее изменение статус-кво будет оставаться без возражений, то же может повториться в других странах, в частности в Азии.

"Я полностью ожидаю, что в соответствующее время Япония представит конкретный план по поддержке Украины разными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы о поддержке Украины и являются ключевым ее участником", - сказал Кэмпбелл.

Он также добавил, что в последнее время Япония активнее начала проявлять себя в ряде вопросов, касающихся Украины.

12 января правительство Японии выделило 95 млн долларов на восстановление Украины, которые будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.