Япония готова предпринять решительные действия в случае вторжения России в Украину, - посол

Об этом заявил посол Японии в Украине Мацудо Кунинори в интервью Общественному.



По его словам, японское правительство с беспокойством наблюдает за ситуацией на границе Украины и России. Также он отметил важность возобновления переговоров в Нормандском формате.



"Недавно премьер-министр Японии имел онлайн-встречу с президентом США Джозефом Байденом. И два лидера настроены тесно сотрудничать вместе, чтобы сдерживать российскую агрессию против Украины. Также премьер-министр планирует тесное сотрудничество с США, нашими союзниками и партнерами, чтобы предпринять решительные действия, если это будет необходимо, в ответ на любые атаки", - подчеркнул посол.



Мацудо Кунинори не раскрыл подробности плана взаимодействия японского и американского правительства в случае усиления российской агрессии, но заверил, что "реакция будет очень мощной".



Также посол подчеркнул, японское посольство в Киеве работает в обычном режиме, а призыв правительства Японии своих граждан покинуть Украину был только предостережением на случай непредвиденных ситуаций.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "беспрецедентным" уровень поддержки миром Украины на фоне новой российской угрозы, и добавил, что на это не надеялась даже Россия.