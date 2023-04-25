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Япония эвакуировала своих граждан из Судана

25 апреля, 2023 вторник
06:29
Мир Япония

Япония эвакуировала своих граждан, оказавшихся в охваченном конфликтом Судане

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кишида, передаёт Kyodo.

Как стало известно по словам главы правительства, 45 граждан страны и их семьи доставлены самолетом Сил самообороны Японии из Порт-Судана на северо-востоке страны в Джибути, соседнее с Суданом государства на севере Африканского Рога, а часть японцев были перевезены в рамках операций иностранных правительств.

В частности, отмечается, что четверо граждан Японии переехали в Джибути и Эфиопию благодаря сотрудничеству Франции и Международного комитета Красного Креста.

Франция также сообщила, что два японца были среди почти 400 человек, которых вывезли из африканской страны французские военные самолеты.

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Кишида добавил, что в Судане еще остаются несколько граждан Японии, которые выразили желание эвакуироваться, и пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее вывезти их в безопасное место.

В то же время, он сообщил, что Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и ООН предложили помощь в эвакуации японцев из Судана и выразил им свою благодарность.

Как отметил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, сообщений о пострадавших среди японцах, включая персонал посольства, не поступало.

  • Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.
  • Позже стало известно, что по состоянию на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
  • В свою очередь Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие ведущие страны мира, занимаются эвакуацией своих дипломатов и граждан из Судана.
  • В столице Судана Хартуми 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир скрылся из тюрьмы.
  • В тот же день представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
  • 25 апреля в Судане при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня с севера понедельника в течение трех суток.
ООН
Франция
Япония
Южная Корея
Африка
ОАЭ
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