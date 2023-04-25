Япония эвакуировала своих граждан из Судана

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кишида, передаёт Kyodo.

Как стало известно по словам главы правительства, 45 граждан страны и их семьи доставлены самолетом Сил самообороны Японии из Порт-Судана на северо-востоке страны в Джибути, соседнее с Суданом государства на севере Африканского Рога, а часть японцев были перевезены в рамках операций иностранных правительств.

В частности, отмечается, что четверо граждан Японии переехали в Джибути и Эфиопию благодаря сотрудничеству Франции и Международного комитета Красного Креста.

Франция также сообщила, что два японца были среди почти 400 человек, которых вывезли из африканской страны французские военные самолеты.

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Кишида добавил, что в Судане еще остаются несколько граждан Японии, которые выразили желание эвакуироваться, и пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее вывезти их в безопасное место.

В то же время, он сообщил, что Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и ООН предложили помощь в эвакуации японцев из Судана и выразил им свою благодарность.

Как отметил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, сообщений о пострадавших среди японцах, включая персонал посольства, не поступало.