Об этом премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, 19 мая, сообщает Kyodo News.

"Мы получили от украинской стороны призыв оказать краткосрочную финансовую поддержку, поскольку фискальная ситуация ухудшилась из-за вторжения России", – сказал Кисида журналистам в Токио.

И правительство приняло решение оказать помощь.

"Как член Группы семи и член международного сообщества Япония должна ответить на такие нужды", - добавил он.

Вместе с первым траншем помощи в сумме $300 млн теперь общий объем помощи от правительства Японии составит $600 млн.

Кисида также заявил, что намерен подкорректировать планы Японии по дальнейшей помощи Украине, когда встретится с президентом США Джо Байденом в Токио в понедельник, а на следующий день проведет саммит группы Quad, также включающей Австралию и Индию.

Издание также отмечает, что особый интерес к происходящему в Украине вызван тем, что подобная ситуация может возникнуть в Азии, где игнорирование Китаем международного права становится все более заметным.

Поэтому Япония пытается показать решительную позицию по отношению к России, чтобы предотвратить возможные губительные последствия в Азии.

Отметим, что первый транш помощи от Японии на сумму $300 млн был предоставлен 20 апреля.

А 16 мая Япония предоставила Украине еще и льготный кредит на $100 млн, который будет направлен в госбюджет для финансирования социальных и гуманитарных расходов.

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