Япония дополнительно предоставит Украине финансовую помощь на сумму $300 млн
Япония предоставит Украине дополнительно 300 миллионов долларов финансовой помощи, поскольку страна переживает экономический кризис из-за вторжения России
Об этом премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, 19 мая, сообщает Kyodo News.
"Мы получили от украинской стороны призыв оказать краткосрочную финансовую поддержку, поскольку фискальная ситуация ухудшилась из-за вторжения России", – сказал Кисида журналистам в Токио.
И правительство приняло решение оказать помощь.
"Как член Группы семи и член международного сообщества Япония должна ответить на такие нужды", - добавил он.
Вместе с первым траншем помощи в сумме $300 млн теперь общий объем помощи от правительства Японии составит $600 млн.
Кисида также заявил, что намерен подкорректировать планы Японии по дальнейшей помощи Украине, когда встретится с президентом США Джо Байденом в Токио в понедельник, а на следующий день проведет саммит группы Quad, также включающей Австралию и Индию.
Издание также отмечает, что особый интерес к происходящему в Украине вызван тем, что подобная ситуация может возникнуть в Азии, где игнорирование Китаем международного права становится все более заметным.
Поэтому Япония пытается показать решительную позицию по отношению к России, чтобы предотвратить возможные губительные последствия в Азии.
- Отметим, что первый транш помощи от Японии на сумму $300 млн был предоставлен 20 апреля.
- А 16 мая Япония предоставила Украине еще и льготный кредит на $100 млн, который будет направлен в госбюджет для финансирования социальных и гуманитарных расходов.
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