Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Япония договаривается поставлять артснаряды США, чтобы пополнить запасы, передаваемые Украине, - WSJ

Япония договаривается поставлять артснаряды США, чтобы пополнить запасы, передаваемые Украине, - WSJ

15 июня, 2023 четверг
16:45
Война с Россией

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США для увеличения запасов для Украины, таким образом Токио ищет обходные пути, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении, несмотря на ограничения на экспорт оружия

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

С начала февраля 2022 года США отправили в Украину более 2 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и Вашингтон давит на своих союзников, чтобы они также предоставили свои запасы.

Поиск артиллерийских снарядов для Украины усилился из-за контрнаступления. США использовали свои запасы и ищут способы поддержать Украину без ущерба собственной военной готовности.

"Люди, знакомые с ходом переговоров, говорят, что Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США в контексте соглашения 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса безопасности. По словам этих людей, снаряды помогут США, которые поддерживают военные усилия Украины", - говорится в издании.

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. После встречи Остин похвалил Японию за оказанную Украине нелетальную военную поддержку и заявил, что будет приветствоваться дополнительная помощь.

По данным Министерства обороны, украинские войска используют более 90 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц.

В своем заявлении Министерство обороны Японии сообщило, что не приняло окончательного решения о поставках артиллерийских снарядов в США или Украину. В Японии заявили, что проводят разные дискуссии с США, но отказались сообщить, чего они касаются. Сколько снарядов может поставить Япония и когда не удалось узнать.

С начала вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски и другую нелетальную военную помощь, но она не предоставила оружия, ссылаясь на ограничения, которые сама наложила на себя. В 1960-х годах правительство Японии одобрило ограничения на экспорт оружия и исключило передачу летального оружия за границу.

Хотя план с артиллерийскими снарядами не предполагает прямой отправки летального оружия на поле боя, он все равно будет политически чувствительным в Японии, где многие избиратели не хотят быть вовлечены в зарубежные конфликты.

В то же время некоторые консервативные японские законодатели говорят, что страна должна последовать примеру США и европейских стран и непосредственно вооружить Украину. Они выступают за прямое вооружение Украины, например путем поставки M270.

Так, правящая партия Японии и ее партнер по коалиции начали обсуждать ослабление ограничений на экспорт оружия в начале этого года.

Опросы показывают, что избиратели в Японии в целом поддерживают укрепление армии для защиты от региональных угроз и поддержки Украины в войне с Россией, но они не в восторге от оружия.

  • Напомним, в начале июня стало известно, что Токио и Вашингтон нашли способ обеспечить поставки взрывчатого вещества из Японии для производства артснарядов, которые будут поставлять в Украину.
  • 24 мая сообщалось, что Токио передаст Украине 100 автомобилей и 30 тысяч сухпайков. Это впервые в своей послевоенной истории Япония передает военную технику воюющей стране. В этой связи МИД России выразил протест послу Японии в Москве.
Япония
США
оружие для Украины
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
окупанти
14 июня, 2023 среда
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
путін та шойгу
14 июня, 2023 среда
Конфликт обостряется: Пригожин игнорирует приказы уже не только Шойгу, но и Путина, – политический эксперт Эйдман
14 июня, 2023 среда
Расследование подрыва "Северного потока": Швеция заявила о завершающей фазе
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
18:06
OPINION
"Морализатор" Арестович как смерть гуманизма
17:55
Командир бригады, сбившей 6 "кинжалов" над Киевом: "Был шокирован выдержкой военных, они не запаниковали ни на секунду"
17:43
PR
В Украине появился уникальный бренд телевизоров G+ для удобного просмотра фильмов
17:34
Генерал Милли: для подготовки украинских бойцов открыто более 40 учебных центров, привлечены 33 страны на трех континентах
17:23
В результате затопления Олешек разрушены многие дома, количество погибших определить невозможно, - мэр
17:06
Сотни ракет в течение нескольких недель: США, Великобритания, Дания и Нидерланды усилят ПВО Украины
16:52
Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину
16:39
Швейцария намерена продать Германии 25 из своих 96 списанных танков Leopard, – Bild
16:28
Партнерский материал
История Хиросимы: как своим шансом на возрождение воспользовался город, уничтоженный ядерной бомбой
16:13
Новости компаний
FAVBET и Министерство молодежи и спорта Украины подписали меморандум о поддержке добропорядочности в украинском спорте
16:08
OPINION
Бандеровская акула
16:00
Океан Эльзы выпустил клип на песню "Я їду додому", посвященный украинским саперам
15:59
Великобритания отправила Украине насосы, способные откачивать 1750 л воды в секунду
15:55
Обновлено
Силы обороны за неделю освободили 7 населенных пунктов на Запорожском направлении, а в районе Угледара на Донетчине продвинулись до 1 км
15:37
НАТО
США пытаются убедить другие страны поддержать вступление Украины в НАТО, – CNN
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:20
Одессит организовал группу мошенников, которая присваивала telegram-аккаунты украинцев и похищала деньги
15:15
ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ, - Bloomberg
15:13
Эксклюзив
Такого мощного взрыва я еще не видел: депутат Дружковского горсовета о ракетных обстрелах Краматорска 14 июня
15:00
На западе снова небольшое похолодание, жарче всего в южной части: прогноз погоды на 16 июня от Натальи Диденко.
14:56
Европарламент согласовал присоединение Украины к Гаагской судебной конвенции
14:53
УПЛ: "Верес" назначил нового главного тренера
14:46
В Киеве на 12 станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи
14:42
НАТО
Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО
14:40
Компании-подписанты Приницпов экономического восстановления Украины
Укрзализныця, Укрэнерго, Ferrexpo подписали совместное соглашение по восстановлению экономики
14:14
Помогал российским оккупантам обворовывать односельчан: к 10 годам за решеткой приговорили жителя Харьковщины
14:02
OPINION
"Военкоры" на карантине
13:53
В Дии запустили бета-тест закрытия статуса ФЛП без визитов в госучреждения
13:40
"Техника, которая спасает жизнь": в Минобороны показали пораженный "градом" Bradley и рассказали о состоянии экипажа
13:37
Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
13:36
НАБУ объявило в розыск экс-нардепку Наталью Королевскую
13:27
В Генштабе рассказали, каким областям грозит перебазированный на Брянщину ракетный комплекс "Бал"
13:16
Обновлено
Россия начала показательное судилище над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь. В ОП отреагировали
13:12
В Кирилловке оккупанты угрожают депортировать жителей, которые в течение недели не оформят паспорта РФ
12:56
Россияне обстреляли Зеленовку в Херсонской области: погибла женщина, еще одна ранена
12:07
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на захваченную россиянами ЗАЭС
12:07
электроэнергиия
Энергосистема Украины работает с резервом мощности, но ГЭС генерируют меньше, чем планировалось, – Минэнерго
12:07
OPINION
Почему Будапешт не может найти в Европе "естественных союзников"
12:04
Обзор
НАТО рассматривает планы защиты своих территорий из-за войны войны, а от успехов контрнаступления зависит будущая поддержка Украины. Акценты мировых СМИ 15 июня
11:53
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
За полный запрет УПЦ МП выступают 66% украинцев, - опрос КМИС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV