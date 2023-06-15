Япония договаривается поставлять артснаряды США, чтобы пополнить запасы, передаваемые Украине, - WSJ
Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США для увеличения запасов для Украины, таким образом Токио ищет обходные пути, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении, несмотря на ограничения на экспорт оружия
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
С начала февраля 2022 года США отправили в Украину более 2 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и Вашингтон давит на своих союзников, чтобы они также предоставили свои запасы.
Поиск артиллерийских снарядов для Украины усилился из-за контрнаступления. США использовали свои запасы и ищут способы поддержать Украину без ущерба собственной военной готовности.
"Люди, знакомые с ходом переговоров, говорят, что Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США в контексте соглашения 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса безопасности. По словам этих людей, снаряды помогут США, которые поддерживают военные усилия Украины", - говорится в издании.
Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. После встречи Остин похвалил Японию за оказанную Украине нелетальную военную поддержку и заявил, что будет приветствоваться дополнительная помощь.
По данным Министерства обороны, украинские войска используют более 90 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц.
В своем заявлении Министерство обороны Японии сообщило, что не приняло окончательного решения о поставках артиллерийских снарядов в США или Украину. В Японии заявили, что проводят разные дискуссии с США, но отказались сообщить, чего они касаются. Сколько снарядов может поставить Япония и когда не удалось узнать.
С начала вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски и другую нелетальную военную помощь, но она не предоставила оружия, ссылаясь на ограничения, которые сама наложила на себя. В 1960-х годах правительство Японии одобрило ограничения на экспорт оружия и исключило передачу летального оружия за границу.
Хотя план с артиллерийскими снарядами не предполагает прямой отправки летального оружия на поле боя, он все равно будет политически чувствительным в Японии, где многие избиратели не хотят быть вовлечены в зарубежные конфликты.
В то же время некоторые консервативные японские законодатели говорят, что страна должна последовать примеру США и европейских стран и непосредственно вооружить Украину. Они выступают за прямое вооружение Украины, например путем поставки M270.
Так, правящая партия Японии и ее партнер по коалиции начали обсуждать ослабление ограничений на экспорт оружия в начале этого года.
Опросы показывают, что избиратели в Японии в целом поддерживают укрепление армии для защиты от региональных угроз и поддержки Украины в войне с Россией, но они не в восторге от оружия.
- Напомним, в начале июня стало известно, что Токио и Вашингтон нашли способ обеспечить поставки взрывчатого вещества из Японии для производства артснарядов, которые будут поставлять в Украину.
- 24 мая сообщалось, что Токио передаст Украине 100 автомобилей и 30 тысяч сухпайков. Это впервые в своей послевоенной истории Япония передает военную технику воюющей стране. В этой связи МИД России выразил протест послу Японии в Москве.
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