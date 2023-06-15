Об этом сообщает The Wall Street Journal.

С начала февраля 2022 года США отправили в Украину более 2 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и Вашингтон давит на своих союзников, чтобы они также предоставили свои запасы.

Поиск артиллерийских снарядов для Украины усилился из-за контрнаступления. США использовали свои запасы и ищут способы поддержать Украину без ущерба собственной военной готовности.

"Люди, знакомые с ходом переговоров, говорят, что Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США в контексте соглашения 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса безопасности. По словам этих людей, снаряды помогут США, которые поддерживают военные усилия Украины", - говорится в издании.

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. После встречи Остин похвалил Японию за оказанную Украине нелетальную военную поддержку и заявил, что будет приветствоваться дополнительная помощь.

По данным Министерства обороны, украинские войска используют более 90 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц.

В своем заявлении Министерство обороны Японии сообщило, что не приняло окончательного решения о поставках артиллерийских снарядов в США или Украину. В Японии заявили, что проводят разные дискуссии с США, но отказались сообщить, чего они касаются. Сколько снарядов может поставить Япония и когда не удалось узнать.

С начала вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски и другую нелетальную военную помощь, но она не предоставила оружия, ссылаясь на ограничения, которые сама наложила на себя. В 1960-х годах правительство Японии одобрило ограничения на экспорт оружия и исключило передачу летального оружия за границу.

Хотя план с артиллерийскими снарядами не предполагает прямой отправки летального оружия на поле боя, он все равно будет политически чувствительным в Японии, где многие избиратели не хотят быть вовлечены в зарубежные конфликты.

В то же время некоторые консервативные японские законодатели говорят, что страна должна последовать примеру США и европейских стран и непосредственно вооружить Украину. Они выступают за прямое вооружение Украины, например путем поставки M270.

Так, правящая партия Японии и ее партнер по коалиции начали обсуждать ослабление ограничений на экспорт оружия в начале этого года.

Опросы показывают, что избиратели в Японии в целом поддерживают укрепление армии для защиты от региональных угроз и поддержки Украины в войне с Россией, но они не в восторге от оружия.