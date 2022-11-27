Янушевич рассказал, у скольки херсонцев есть свет
По состоянию на вечер 27 ноября 17% жилого сектора Херсона имеет энергоснабжение, свет появился в пяти районах города
Об этом информировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграме.
"На данный момент в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей", - пишет глава ОВА.
Известно, что частично возобновили электроснабжение в пяти районах города:
- Таврический микрорайон;
- Северный микрорайон;
- Шуменский микрорайон;
- микрорайон Жилпоселок;
- дома в районе железнодорожного вокзала.
"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - отмечает Янушевич.
- Напомним, 25 ноября за сутки на Херсонщине в результате обстрелов войсками РФ погибли двое мирных жителей, десять получили ранения. Всего оккупанты били по региону 39 раз.
- Сергей Никитенко, журналист из Херсона, отметил, что из-за постоянных вражеских обстрелов Херсона и правобережья Херсонщины, власти нужно серьезнее подходить к эвакуации людей.
- На субботу, 26 ноября, в Херсоне начали подключать к электроэнергии бытовых потребителей: 5% горожан имели электроэнергию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное