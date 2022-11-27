Об этом информировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграме.

"На данный момент в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей", - пишет глава ОВА.

Известно, что частично возобновили электроснабжение в пяти районах города:

Таврический микрорайон;

Северный микрорайон;

Шуменский микрорайон;

микрорайон Жилпоселок;

дома в районе железнодорожного вокзала.

"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - отмечает Янушевич.

Напомним, 25 ноября за сутки на Херсонщине в результате обстрелов войсками РФ погибли двое мирных жителей, десять получили ранения. Всего оккупанты били по региону 39 раз.

Сергей Никитенко, журналист из Херсона, отметил, что из-за постоянных вражеских обстрелов Херсона и правобережья Херсонщины, власти нужно серьезнее подходить к эвакуации людей.

На субботу, 26 ноября, в Херсоне начали подключать к электроэнергии бытовых потребителей: 5% горожан имели электроэнергию.

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