Януковичу объявили новое подозрение

Об этом сообщило ДБР.



Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Оно касается управления организованной преступной группой.



Следствие считает, что членами группы были бывшие чиновники СБУ, МВД и ВСУ. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время протестов 18-20 февраля 2014 года, а именно:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

В ДБР отмечают, что действия этой преступной группы привели к гибели 76 человек. Еще более 800 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.Сообщение о подозрении отправлено на адреса последних мест жительства Виктора Януковича, а копии вручены защитникам беглого президента.Следственный судья рассматривает ходатайство об избрании Виктору Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей. Также собирают доказательства для уведомления о подозрении другим участникам преступной группы.18-20 февраля 2014 года произошел разгон митингующих на Майдане силовиками, что привело к гибели 82 человек, еще 622 человека пострадали.

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