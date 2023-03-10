Януковича будут заочно судить еще за два преступления
Экс-президента Виктора Януковича и его главного охранника будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Подольским районным судом города Киева принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины Януковича и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, начальника его службы безопасности.
"Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", – пишет пресс-служба.
Януковича будут судить еще за два преступления. Ему инкриминирована организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства. А бывшему охраннику – также организацию переправки госграницы и дезертирство.
Следствие установило, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины вместе с начальником службы своей безопасности и представителями России, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-спонсора терроризма дважды незаконно пересек госграницу и переправил через нее не менее 20 человек в РФ.
В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, до совершения дезертирства.
- Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение. А 24 марта 2021 года ГБР сообщил о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году Харьковских соглашений. 20 октября суд его заочно арестовал.
- 23 мая 2022 года суд разрешил арест Януковича по делу о Харьковских соглашениях. Уже 3 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществление специального расследования в отношении Януковича относительно возможной государственной измены.
- 25 июля бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и экс-главе МИД Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за согласования Харьковских соглашений.
- Также 25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого расследователи проекта "Схемы" и глава парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин называли лоббистом Харьковских соглашений .
- 4 августа Совет ЕС наложил на Януковича и его сына ряд ограничительных мер из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства". 8 августа бывшему министру обороны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.
- 25 августа сообщили, что конфискованные у сына Януковича более 300 млн грн передали на нужды ВСУ.
- 10 сентября стало известно, что Кабмин наложил повторные санкции на экс-президента Януковича и еще несколько политиков, чтобы конфисковать их имущество в Украине. А 14 сентября ЕС снял санкции, наложенные в 2014-м за незаконное присвоение госсредств Украины, с экс-президента Виктора Януковича и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.
- 23 сентября суд разрешил задержать находящихся в международном розыске министра юстиции и министра иностранных дел времен Януковича.
- В конце декабря 2022 года ГБР завершило расследование в отношении готовившей Харьковские соглашения госпредательства Януковича и Азарова.
- 17 января суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента Виктора Януковича по делу о расстреле активистов Революции достоинства в 2014 году.
- 15 февраля федеральный совет начал административное производство по конфискации замороженных активов Януковича на сумму более 130 млн швейцарских франков. Конфискованное имущество будет возвращено в собственность Украины.
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