Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Подольским районным судом города Киева принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины Януковича и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, начальника его службы безопасности.

"Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых", – пишет пресс-служба.

Януковича будут судить еще за два преступления. Ему инкриминирована организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства. А бывшему охраннику – также организацию переправки госграницы и дезертирство.

Следствие установило, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины вместе с начальником службы своей безопасности и представителями России, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-спонсора терроризма дважды незаконно пересек госграницу и переправил через нее не менее 20 человек в РФ.

В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, до совершения дезертирства.