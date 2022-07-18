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Яна Зинкевич в Раде поблагодарила волонтеров, которые совместно с Фондом Порошенко покупают для ВСУ дроны, грузовики и бронемашины

18 июля, 2022 понедельник
19:02
война с Россией

Основательница медицинского батальона "Госпитальеры", медик-доброволец, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич с трибуны Верховной Рады поблагодарила всех украинцев, поддерживающих Вооруженные Силы Украины. Она отметила, что только за последние дни в Украину из-за границы поступает техника для ВСУ, купленная на средства Фонда Порошенко совместно с волонтерами, на сумму около 5 млн долларов – это беспилотники, грузовики и бронемашины

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .

"Мы - страна воинов и волонтеров. Я благодарю украинцев за поддержку Вооруженных Сил Украины и за каждый ваш вклад. Сейчас Фонд Порошенко сотрудничает с волонтерами и удваивает каждую гривню, пожертвованную на нашу армию. Только недавно Фонд Порошенко вместе с волонтерами закупил 11 итальянских LS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военных атрибутов позволили иметь волонтерам и фонду из Украины. Это действительно показывает высокий уровень доверия", - отметила Яна Зинкевич.

"К сожалению, об этом не расскажут в цензурованных новостях Единого марафона, это нужно понимать. Поэтому, пользуясь случаем, с трибуны говорю спасибо каждому причастному за помощь", - подчеркнула депутат.

Кроме того, на днях из Эстонии отправили для ВСУ 350 дронов Autel, в том числе беспилотники с тепловизорами для разведки и днем и ночью. Куплены 42 грузовика из Великобритании. 50 новых пикапов JAC и Mitsubishi L200. 2,5 тысячи шлемов, 3 тысячи бронежилетов. Только на этой неделе через границу будет передана помощь на 5 миллионов долларов. Мы вместе защищаем наших воинов и помогаем уничтожать врага", - говорит Яна Зинкевич.

"В том числе наше подразделение "Госпитальеры" уже на протяжении 8 лет продолжает спасать жизни. Сейчас, к сожалению, нам приходится спасать по несколько сотен человек в день. Очень большое количество раненых, и я благодарю каждого моего бойца за то, что он делает" , – говорит Зинкевич.

"Сейчас нет более важной миссии, чем поддержать нашу армию, обеспечить ее, подготовить к контрнаступлению и вместе бороться за то, чтобы победить. Потому что у нас как нации нет другого выхода, и только за нами должна быть победа. Иначе мы просто прекратим существовать", - подчеркнула основательница "Госпитальеров".

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