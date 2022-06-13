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Яна Зинкевич: когда началась великая война в феврале – "Госпитальеры" были к ней готовы

13 июня, 2022 понедельник
19:27
война с Россией

Батальон "Госпитальеры" был создан еще в 2014 году для обеспечения критической потребности в медиках, подготовленных к работе в условиях боевых действий

Об этом в интервью LB.ua сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", основательница батальона, медик-доброволец Яна Зинкевич.

"Батальон был создан лично мной в 2014 году. Как боец я участвовала в боевых действиях и поняла, что нет какой-то медицинской структуры, которая смогла бы заниматься ранеными, погибшими, захоронениями. Ситуация была очень печальная. Несмотря на создание многих новых подразделений Вооруженных сил, добровольческих формирований, эти пункты отсутствовали", – говорит Зинкевич.

"Нас было только шесть человек на двух автомобилях, и мы наладили эвакуацию с одного из участков фронта. С каждым месяцем и с каждым годом войны мы развивались все больше. В 2015 году я создала большой учебный центр, чтобы готовить персонал не только для нашей структуры, но и для ВСУ и других добробатов. Качественный уровень и знание международных протоколов оказания помощи под огнем чрезвычайно актуальны, важны. Это увеличивает шанс на спасение каждого раненого", - добавила народный депутат.

"За все годы – с 2014-го по февраль 2022 года – мы оказали помощь более чем 3 тысячам раненых. Это и тяжелые раненые, и легкие. Отдельно была эвакуация погибших. Если говорить о добробатах, мы также организовывали захоронение наших воинов на всей территории страны, к тому же некоторые были из-за границы. В этом вопросе мы тоже помогали", – отмечает она.

Яна Зинкевич подчеркнула, что "Госпитальеры" готовились к полномасштабному вторжению россии.

"Когда началась великая война в феврале, мы были к ней готовы. Я знала, понимала, что так будет. За три месяца до этого я начала закупать дополнительную амуницию, бронежилеты, медицинские рюкзаки, такмед. Благодаря нашим благотворителям мы смогли закупиться и реально спастись 24-го, когда все началось, мы были готовы, у нас была определенная точка сбора, куда будут стягиваться медики, если нет связи, ее все знали, все понимали, куда нужно идти, а уже после этого будет происходить распределение по фронту. В первый день прибыли 35 наших медиков, к вечеру 25 февраля, у меня уже было 75 медиков, которые были готовы отправляться на разные участки фронта", – отметила она.

Также основательница батальона "Госпитальеры" сообщила, что первую неделю полномасштабной войны экипажи формировались из людей, воевавших в подразделении в разные годы.

"С марта мы снова открыли наш учебный центр. Раньше мы учили частно лиц, желающих научиться профессионально, сейчас сделали краткий курс, который за четыре дня помогает готовить медиков, которые прежде всего вступят к нам в подразделение. Потому что потребность чрезвычайно велика. Сейчас у нас работают фактически 50 экипажей на разных участках фронта. И на всех участках большое количество раненых", – подчеркнула она.

"Мы принципиально не стоим на второй линии, потому что каждый мой боец, каждый мой доброволец большей частью в гражданской жизни либо работает медиком, либо учится в медицинском университете, либо имеет какой-то бизнес. Соответственно, этим людям крайне важно привлекаться на тех участках, где они могут быть максимально эффективными, максимально уместными, сделать максимально много работы. Так и происходит. На многих участках у нас – 20-50 раненых на один экипаж", – добавила Зинкевич.

"Как ни крути, список людей, оказывающих помощь на передовой, чрезвычайно мал. Большое количество медиков погибли, большое количество медиков, к сожалению, в плену, и это все меняется с каждым днем не в нашу сторону. Большинство людей, которых должны были привлечь, уже привлекли за март-апрель, новые ресурсы быстро подготовить тяжело, здесь я понимаю подразделения Вооруженных сил", – отмечает народный депутат.

Также Яна Зинкевич призвала всех, у кого есть возможность, помогать батальону и всем волонтерам и военным, которые работают ради Победы Украины.

"Ежедневно у нас возникают огромные потребности в связи с большим количеством раненых. Это базовые вещи – турникеты, бандажи, окклюзивные пленки и т.д. Это все медицинская тактика, которой, к сожалению, мало в Украине и мало в странах, которые близки к нам , потому что все раскуплено. Не только бойцами, но и волонтерами, благотворителями, меценатами Сейчас все, что мы заказываем или пытаемся найти, – это в основном долговременные заказы, которые будут делать неделю, месяц и т.д. если объективно говорить, то этих запасов надолго не хватит. Буквально на неделю-полторы. И если мы их не пополним, будет трудно", – резюмирует Зинкевич.

Госпитальеры
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