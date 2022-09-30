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Ялта, Спартак, Алупка: в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

30 сентября, 2022 пятница
16:57
война с Россией

Сегодня, 30 сентября, во временно оккупированном Крыму были слышны громкие взрывы

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"В Ялте очень сильно бабахнуло, очень страшно было", - говорится в сообщении.

Местные каналы пишут, что взрывы были слышны по всей территории ЮБК (Южный берег Крыма).

"В Алупке очень слышно было, очень сильный взрыв. Раньше такого не было", "Бабах, было слышно по всей территории ЮБК", "В Ялте и Спартаке очень слышно было. Первый раз слышу такое. Страшно. В машине сработала сигнализация", – пишут пользователи в Telegram.

  • Во временно оккупированномКрыму в поселке Красногвардейское 31 августа с 6 утра горела российская нефтебаза.
  • В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.

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