Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости .

"В Москву привезли обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева, Басманный суд в закрытом режиме сегодня рассмотрит вопрос о его аресте", - говорится в сообщении.

Мужчину, арендовавшего склад на АЗС, обвиняют в хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более человек. По информации издания, арендатор якобы хранил на складе 100 тонн селитры.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает 10 лет заключения.

В ТАСС проинформировали, что Насрулаева арестовали на 2 месяца.