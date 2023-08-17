Якобы хранил 100 т селитры: в РФ арестовали арендатора склада на АЗС в Махачкале, где произошел взрыв
В России в четверг, 17 августа, арестовали арендатора склада на автозаправке в Махачкале, где произошел взрыв, в результате которого погибли более 30 человек: он якобы хранил там 100 тонн селитры
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости .
"В Москву привезли обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева, Басманный суд в закрытом режиме сегодня рассмотрит вопрос о его аресте", - говорится в сообщении.
Мужчину, арендовавшего склад на АЗС, обвиняют в хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более человек. По информации издания, арендатор якобы хранил на складе 100 тонн селитры.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает 10 лет заключения.
В ТАСС проинформировали, что Насрулаева арестовали на 2 месяца.
- 15 августа в Махачкале столицы Дагестана (одна из республик России) на АЗС и сопредельных территориях произошла серия взрывов и большой пожар, в результате которого пострадали более 80 человек, по меньшей мере 35 погибли.
- Позже следователи РФ назвали основную версию взрыва на АЗС и СТО. По их данным, причиной взрыва в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
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