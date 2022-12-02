Об этом сообщает The Guardian.

Хорватский суд постановил, что 92,5-метровую яхту Медведчука Royal Romance следует передать Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Известно, что АРМА – это специальный отдел украинского правительства, которому поручено "розыск, отслеживание и управление коррупционными активами". Его агенты прилетели в Хорватию, чтобы "осмотрели арестованную яхту, принадлежащую членам семьи народного депутата и одного из лидеров запрещенной в Украине политической силы".

"АРМА разыскивала указанный актив в рамках уголовного производства, а затем после наложения ареста получила элитное имущество для сохранения экономической ценности путем продажи его на аукционах", - пояснили в агентстве.

Это будет первая подобная продажа от имени народа Украины после того, как западные правительства ввели ограничения на активы сотен олигархов после вторжения России в Украину в феврале.

21 февраля активисты инициативы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный и Евгений Черепня зафиксировали, как Медведчук пытался скрыться за границу. Они сообщили об этом полиции, ее работники провели в доме лидера ОПЗЖ обыск и заверили, что поставят Медведчука на усиленный контроль. 12 апреля Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.

29 августа в Стрыйском районе Львовщины арестовали три земельных участка стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Также из плена вызволили 10 иностранцев. Их обменяли на 55 российских военных и кума Путина, Виктора Медведчука.

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