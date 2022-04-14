Яхта российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью $325 млн арестована в порту Фиджи
Российскую суперяхту, прибывшую на Фиджи в среду, 14 апреля, задержала полиция
Об этом сообщает фиджийский телеканал FBS.
Согласно данным телеканала, суперяхта "Amadea" вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. Судно задержали, а полицейские стали выяснять личность владельца и порт приписки.
"Яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову, включенному в западный список санкций", – утверждает телеканал.
Согласно действующему законодательству Фиджи, для захода в порт иностранным судам нужно получить разрешение нескольких государственных департаментов и служб.
FBC News утверждает, что полиция Фиджи проводит расследование, а другие заинтересованные стороны, такие, как пограничный контроль и таможенная служба Фиджи, помогают ей.
Стоимость 106-метровой яхты составляет $325 млн. Она была построена компанией Lurssen в Германии на верфи в Рендсбурге. Ее интерьер разрабатывал французский дизайнерский дом Zuretti, внешним видом занимался Эспен Оэйно. Владельцу ее передали в 2017 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.68
- Актуальное
- Важное