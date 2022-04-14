Яхта российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью $325 млн арестована в порту Фиджи

Об этом сообщает фиджийский телеканал FBS.

Согласно данным телеканала, суперяхта "Amadea" вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. Судно задержали, а полицейские стали выяснять личность владельца и порт приписки.

"Яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову, включенному в западный список санкций", – утверждает телеканал.

Согласно действующему законодательству Фиджи, для захода в порт иностранным судам нужно получить разрешение нескольких государственных департаментов и служб.

FBC News утверждает, что полиция Фиджи проводит расследование, а другие заинтересованные стороны, такие, как пограничный контроль и таможенная служба Фиджи, помогают ей.

Стоимость 106-метровой яхты составляет $325 млн. Она была построена компанией Lurssen в Германии на верфи в Рендсбурге. Ее интерьер разрабатывал французский дизайнерский дом Zuretti, внешним видом занимался Эспен Оэйно. Владельцу ее передали в 2017 году.

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