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Яхта подсанкционного олигарха РФ Мазепина скрылась из порта на Сардинии, - The Guardian

9 декабря, 2022 пятница
11:46
Мир

Арестованную 22-метровую яхту российского миллиардера Дмитрия Мазепина в последний раз видели на итальянском острове Сардиния летом. В настоящее время судно исчезло из порта

Об этом информирует The Guardian .

"Из порта на итальянском острове Сардиния таинственным образом исчезла роскошная яхта российского олигарха, которую якобы конфисковали под санкциями ЕС. 22-метровая Альдабра принадлежит Дмитрию Мазепину, миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений и отцу бывшего пилота Формулы- Никиты Мазепина", - пишет издание

Сообщается, что судно оценивается от 700 тыс. до 1 миллиона евро.

Пришвартованная яхта была в порту Ольбия и конфискована в марте, когда Мазепина внесли в санкционный список, в течение нескольких недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она оставалась там до июня.

Ведомство пишет, что яхта исчезла за несколько часов до того, как ее официально подтвердили, как собственность Мазепина.

"Мазепин знал, что он в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали над тем, чтобы установить, что лодка принадлежит ему, поскольку мы должны были исследовать цепочку собственности. Мы были в процессе подтверждения, когда ее забрали", - рассказал источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

Полиция сообщила, что Мазепин нанял иностранную компанию, нанявшую сардинского капитана для перемещения яхты из Италии. Впоследствии яхта остановилась в небольшом порту Бисерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

Компании, незаконно вывезшей судно из Италии, грозит штраф до 500 тыс. евро. Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными активами в стране удалось уйти от санкций ЕС, пишет издание.

"Эта яхта раньше даже не покидала Сардинию. Так что вы можете увидеть отношение, которое, очевидно, было направлено на то, чтобы отнять его от правил", - добавил источник в полиции.

Ведомство сообщается, что Мазепин купил виллу под названием Rocky Ram у Карло де Бенедетти, итальянского бизнесмена и бывшего владельца газеты La Repubblica.

  • Ранее команда Навального связывала Scheherazade с Владимиром Путиным.
  • В Италии арестовали яхту Scheherazade, связываемую с Путиным. 139-метровая яхта была пришвартована в порту Марина-ди-Каррара в северной Италии. Ее стоимость оценивается в 700 миллионов долларов.
  • 5 мая известно, что конфискованная яхта российского олигарха Сулеймана Керимова обошлась в 300 миллионов долларов.
  • 29 мая стало известно, что на яхтах российских олигархов отключают отслеживание местопребывания.

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Россия
Италия
санкции против России
война с Россией
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