Yakaboo прекращает сотрудничество с российскими компаниями и издательствами

Об этом сообщает пресс-служба Yakaboo.



Yakaboo останавливает сотрудничество с любыми российскими компаниями, издательствами и т.д. Менеджеры Yakaboo, имеющие доступ к компьютерам, изымают издания страны-агрессора с нашего сайта. Yakaboo направляет 3 млн гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины, в фонд "Повернись живим" и целевые программы терробороны", - говорится в сообщении.



Также речь идет о том, что книжный магазин оперативно возвращает средства покупателям за отмененные заказы в рамках "е-Поддержки". Это в компании делают для того, чтобы люди могли переслать средства за вакцинацию против COVID-19 на нужды украинской армии.

Напомним, Киевский театр имени Леси Украинки перестал быть русским.