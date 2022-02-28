Yakaboo прекращает сотрудничество с российскими компаниями и издательствами
Книжный интернет-магазин Yakaboo объявил о прекращении сотрудничества с российскими компаниями и издательствами и передаче 3 млн грн Вооруженным силам Украины
Об этом сообщает пресс-служба Yakaboo.
Yakaboo останавливает сотрудничество с любыми российскими компаниями, издательствами и т.д. Менеджеры Yakaboo, имеющие доступ к компьютерам, изымают издания страны-агрессора с нашего сайта. Yakaboo направляет 3 млн гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины, в фонд "Повернись живим" и целевые программы терробороны", - говорится в сообщении.
Также речь идет о том, что книжный магазин оперативно возвращает средства покупателям за отмененные заказы в рамках "е-Поддержки". Это в компании делают для того, чтобы люди могли переслать средства за вакцинацию против COVID-19 на нужды украинской армии.
- Напомним, Киевский театр имени Леси Украинки перестал быть русским.
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