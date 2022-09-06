"Як ти там?": Александр Положинский по возвращении с фронта написал новую песню
Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский и певица ASILIA сегодня, 6 сентября, представили песню "Як ти там?"
Видео появилось на ютуб-канале Александра Положинского .
"Эту песню я написал после того, как вернулся с фронта. Все мысли, ощущения, впечатления, переживания, события из песни – это то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой. Ребята, которые были там со мной и слышавшие песню первыми, сказали, что, слушая, ловили флешбеки. Значит, все честно", - пишет Положинский.
- Ранее сообщалось, что эксфронтмен группы "Тартак" Александр Положинский находится в рядах Вооруженных сил Украины уже 3 месяца. Он рассказал о деталях своего пребывания там.
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