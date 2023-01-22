Яичная коррупция – это об абсолютной деградации людей и об их подлинном патриотизме
Ничем не может объяснить, почему 8 из 13 миллиардов гривен, за счет которых должны кормить солдата, проливающего свою кровь, прилипают к чужим рукам
На самом деле это и есть тот момент истины.
Можно бить себя в грудь, рассказывая, что ты патриот. Можно рассказывать, как ты переживаешь за страну. Можно плакать от роз**ба.
Но
Все это дерьмо. И все это ложь.
Если ты отрицаешь документ (не просто слова, фантазии, выдумки, предположения, а документ), в котором черным по белому написаны в 3 раза (!!!) большие цены, чем рыночные.
Ничем нельзя объяснить, почему 8 из 13 миллиардов гривен, за счет которых должны кормить солдата, проливающего свою кровь, прилипают к чужим рукам
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И нет ни этому, ни тебе никакого оправдания.
Ничем не может объяснить, почему 8 из 13 миллиардов гривен, за счет которых должны кормить солдата, проливающего свою кровь, прилипают к чужим рукам.
Можно ходить по спецификациям каких-то технических средств, или каких-то дефицитных товаров, товаров с высоким спросом на них, которые действительно могут быть значительно дороже базовой цены.
Можно рассказывать, что министр обороны и президент ничего не знали... Но где же тогда их заявления о преступлении? Где попытки разобраться? Пока я вижу только идиотские висеры ботофабрики, которая вещает в типично ватном стиле "Я вам не верю, вы все врети " (несмотря на то, что им перед носом тыкают документом).
Зачем нам такие руководители, не контролирующие контракты на 13 миллиардов гривен, примерно 8 из которых (если мерить по среднестатистической "наценке") воруют?
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Ок, может, люди не знали, но скрывать это и отрицать это зачем? Почему не вести себя цивилизованно, способствуя расследованию этих фактов и выявлению людей, которые наживаются на армии?
Ну, и, в конце концов, если большие руководители ничего не знали, потому что бояре плохие, то возникает вопрос сакраментального характера: а зачем нам такие руководители, которые не контролируют контракты на 13 миллиардов гривен, примерно 8 из которых (если мерить по среднестатистической "наценке") воруют?
Просто сравните эту сумму с копейками донатов. Сколько всего можно приобрести?
Поэтому это не тот вариант, когда с кем надо спорить и что-то кому-то доказывать.
Это вариант об абсолютной деградации людей и об их подлинном патриотизме, подлинных ценностях и подлинной цели.
Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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