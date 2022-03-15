"Ядерный зонтик" Украине необходимо образовывать со Штатами, – Климкин

"Такое соглашение Украина может заключить со США, тогда это будет безопасное соглашение, вроде такого, как существует у Штатов с Японией, или с Южной Кореей, тогда же к этому сможет присоединиться Великобритания", - сказал он в эфире Espreso.TV.



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Климкин подчеркнул: "В случае такого сотрудничества Украины, США и Великобритании, это будет надлежащий военный, ядерный и потенциал безопасности. Такое соглашение может быть промежуточным этапом к членству в НАТО. Ведь безопасность нам необходимо сегодня и завтра, а в эти сроки мы в Альянсе не будем".



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Климкин добавил, что Штаты дальше боятся прямого конфликта с россией: "Путину нечего терять. Поэтому я не верю ни в какие гарантии, писаны ли, юридически ли обязывающие, которые не будут подкрепляться или сильной Украиной, и здесь ни в коем случае не может быть речь о демилитаризации, или соглашением безопасности с США. Все остальное – манипуляция".



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