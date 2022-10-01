Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы

Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, передает издание Newsmaker .

"О возможном использовании ядерного оружия массового поражения - это было военным преступлением. По моему мнению, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российской власти в этой войне", - отметил Носатый.

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Кроме того, Ламбрехт поддержала молдавского коллегу, отметив, что объявленная в России мобилизация также говорит о том, что российский план быстрого завоевания Украины провалился.

"Все это свидетельствует о военной слабости России. Мы внимательно следим за ситуацией после ядерных угроз Путина, но они не заставят нас бездействовать. Важно быть очень внимательными, быстро реагировать и не доводить до новой эскалации конфликта", - добавила она.

Президент США Джо Байден предостерег кремлевского лидера от любой эскалации войны в Украине с применением ядерного или химического оружия, иначе у России будут серьезные последствия, а сам Путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко отметил, что Путин "предлагает" себя как объект для уничтожения.

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