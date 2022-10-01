Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в субботу, 1 октября, заявил, что использование Россией ядерного оружия будет военным преступлением
Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, передает издание Newsmaker .
"О возможном использовании ядерного оружия массового поражения - это было военным преступлением. По моему мнению, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российской власти в этой войне", - отметил Носатый.
Читайте также: У НАТО есть два типа реагирования на подготовку РФ к ядерному удару, - эксперт-международник Краев
Кроме того, Ламбрехт поддержала молдавского коллегу, отметив, что объявленная в России мобилизация также говорит о том, что российский план быстрого завоевания Украины провалился.
"Все это свидетельствует о военной слабости России. Мы внимательно следим за ситуацией после ядерных угроз Путина, но они не заставят нас бездействовать. Важно быть очень внимательными, быстро реагировать и не доводить до новой эскалации конфликта", - добавила она.
- Президент США Джо Байден предостерег кремлевского лидера от любой эскалации войны в Украине с применением ядерного или химического оружия, иначе у России будут серьезные последствия, а сам Путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире.
- Дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко отметил, что Путин "предлагает" себя как объект для уничтожения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное