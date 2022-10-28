1. Большинство людей ошибается, когда считает, что для Путина величайшей трагедией является развал СССР. Развалу Союза предшествовал другой кризис (возможно, главная трагедия) – Карибский. Если бы Хрущев тогда не испугался, история пошла бы по-другому и Союз (Россия) победили бы тогда. Сейчас Путин приблизился к своему "карибскому кризису" и оказалось, что он к нему до сих пор не готов. Прежде всего нравственно.

2. Дело в том, что он исходил из модели: "Запад испугается и отступит". И тут случилось то, чего он не мог предвидеть: все те кризисы, которые он планировал создать коллективному Западу, отчасти разваливаются. Европейцы не замерзнут в этом году, голодных войн в Северной Африке не будет, инфляция не стала причиной развала коллективного Запада и, наконец, энергетический шантаж привел к переоценке базовых ценностей (в том числе зеленые готовы к восстановлению АЭС).

3. Звонки Шойгу к своим визави – это звонки о переговорах. Не о грязной бомбе, а именно о переговорах. Тренировка ядерного ответа России, проводимая Путиным из Шойгу — это тоже о переговорах. Он уже просто взывает на весь мир: поговорите со мной. Пока, к счастью для нас, этого крика никто не слышит.

В России решили попытаться минимизировать влияние агрессивной партии: "партии военкоров". Главные спикеры этой партии сейчас - Пригожин и Кадыров

4. Просто, чтобы все мы понимали: переговоры Путин планирует исходя из тактики мелких договоренностей в обмен на уступки (например, продолжение функционирования зернового коридора в обмен на какие-либо большие уступки россиянам).

5. Параллельно, в России решили попытаться минимизировать влияние агрессивнейшей партии: "партии военкоров". Главные спикеры этой партии сейчас – Пригожин и Кадыров (Гиркин временно молчит). Рекомендую всем обратить внимание на появление эксглава Роскосмоса Рогозина на фронте. Там от него толку, конечно же ноль, но он, судя по всему, должен играть роль информационного балансира для Кадырова и Пригожина. И сейчас таких балансиров явно прибавится. Принцип прост: если ты не можешь бороться с чем-то или возглавить что-то, ты должен размыть это "нечто" массой фейко-новостей от массы фейко-отбросов. Скоро количество "военкоров" станет больше, чем количество военнослужащих. А в информпространстве, как считает автор этой истории Кириенко, должно уменьшиться количество ярких крикунов о том, как неправильно себя ведет минобороны. На самом деле в результате либо не станет кого-то в реальной или виртуальной жизни, либо Пригожин с Кадыровым продолжат уничтожать авторитет армии.

Путин будет тянуть время. Нынешние ядерные учения – это китайские предупреждения, в которые ни одна из сторон уже не верит. И переиграть историю и переписать Карибский кризис Путин не сможет

6. Отдельно следует обратить внимание на Собчак и его бегство. Руководитель Ростеха (все новейшие технологии, которых нет) Чемезов по личному повелению Путина написал заявление о шантаже со стороны менеджеров Собчак. В переводе на человеческий язык это означает: Собчак имела материалы на Чемезова (очевидно, что-то о коррупции) и предложила следующее: я это не публикую, ты платишь деньги. Путинская вертикаль приняла решение начать преследование Собчак, которая до сих пор считалась неприкосновенной. Для Путина подобный шаг всегда очень тяжел, а по отношению к Собчак сложен в квадрате. Судя по всему, это уже последний сигнал всем: РФ переходит к шпиономании и еще большему закручиванию гаек. Для Путина это означает, что он окончательно разрывает не только с прошлыми сантиментами, но и с единоличным принятием решений. А для окружения Путина это просто звон: если предал Собчака, авторитетов не существует. Модель существования неприкосновенных небожителей умерла. Путь к террору открыт.

Модель существования неприкосновенных небожителей умерла. Путь к террору открыт

7. Вернемся к грязной бомбе. Запустит ее Путин или нет, для проигрыша России не имеет никакого значения. Для Запада – это российская диверсия. Для Китая и Индии это слабость, когда такая сильная страна не может неядерными методами победить в такой слабой стране как Украина. А еще – Путин будет тянуть время. Нынешние ядерные учения – это китайские предупреждения, в которые ни одна из сторон уже не верит. И переиграть историю и переписать Карибский кризис Путин не сможет.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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