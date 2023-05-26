"Ядерный удар" Лукашенко по Беларуси
У Лукашенко – радостная мармыза. Он не скрывает своего удовлетворения оттого, что российское ядерное оружие Путина теперь будет в Беларуси
Говорит, что после возвращения из Москвы он обязательно проинспектирует места размещения оружия в своем государстве. Самопровозглашенный президент считает, что она его спасет и от Международного уголовного суда, и от человеческого самосуда.
Белоруссия превращается в ядерный полигон России. Кнопка – в руках Путина. Когда бункерный будет ее нажимать, он точно не будет советоваться с ригоровичем.
Впрочем, заложником кремлевского деда становится не только Лукашенко, но и все белорусы. После размещения ядерного оружия в Беларуси вряд ли что-то еще может сдержать Путина в поглощении Беларуси. Разве что "Белорусский добровольческий корпус", который, подобно РДК, начнет качать режим диктатора.
Об авторе: Сергей Руденко, журналист, телеведущий Еспресо .
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное