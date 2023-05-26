Говорит, что после возвращения из Москвы он обязательно проинспектирует места размещения оружия в своем государстве. Самопровозглашенный президент считает, что она его спасет и от Международного уголовного суда, и от человеческого самосуда.

Белоруссия превращается в ядерный полигон России. Кнопка – в руках Путина. Когда бункерный будет ее нажимать, он точно не будет советоваться с ригоровичем.

Впрочем, заложником кремлевского деда становится не только Лукашенко, но и все белорусы. После размещения ядерного оружия в Беларуси вряд ли что-то еще может сдержать Путина в поглощении Беларуси. Разве что "Белорусский добровольческий корпус", который, подобно РДК, начнет качать режим диктатора.

Об авторе: Сергей Руденко, журналист, телеведущий Еспресо .

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