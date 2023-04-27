Ядерный удар КНДР по США или союзникам станет концом режима Ким Чен Ина, – Байден

Об этом заявил президент США Джо Байден, цитирует Bloomberg

Байден отметил, что такая атака будет "неприемлемой и приведет к концу любого режима, который решится на такие действия".

В среду США объявили о новых усилиях по защите Южной Кореи от ядерной угрозы, в том числе планируют разместить в стране ядерные подлодки впервые за последние десятилетия.

Лидеры также договорились создать ядерную консультативную группу по улучшению координации, обмену информацией о сотрудничестве в сфере стратегических вооружений и проведении большего количества совместных военных учений.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но мы будем посещать порты, вводить атомные подлодки и т.д. Мы не отступим от этого", – сказал Байден.

В то же время, Сеул обязался не создавать собственный атомный арсенал.