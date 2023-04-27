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Ядерный удар КНДР по США или союзникам станет концом режима Ким Чен Ина, – Байден

27 апреля, 2023 четверг
02:48
Мир

Ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников станет концом режима, который решится на такие действия, то есть окружение Ким Чен Ина

Об этом заявил президент США Джо Байден, цитирует Bloomberg

Байден отметил, что такая атака будет "неприемлемой и приведет к концу любого режима, который решится на такие действия".

В среду США объявили о новых усилиях по защите Южной Кореи от ядерной угрозы, в том числе планируют разместить в стране ядерные подлодки впервые за последние десятилетия.

Лидеры также договорились создать ядерную консультативную группу по улучшению координации, обмену информацией о сотрудничестве в сфере стратегических вооружений и проведении большего количества совместных военных учений.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но мы будем посещать порты, вводить атомные подлодки и т.д. Мы не отступим от этого", – сказал Байден.

В то же время, Сеул обязался не создавать собственный атомный арсенал.

  • Напомним, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на этой неделе встретятся в Вашингтоне для обсуждения ядерных угроз со стороны Северной Кореи.
  • 21 апреля В КНДР заявили , что их статус как ядерного государства является "окончательным и необратимым".
  • 17 апреля Северная Корея заявила, что ее разработка стратегического ядерного оружия направлена на самооборону на случай угроз со стороны Соединенных Штатов.

КНДР
Южная Корея
ядерное оружие
Джо Байден
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