Ядерный терроризм требует решительных действий. Мир должен не наблюдать, а помогать, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает требовать у мировых партнеров закрыть небо над Украиной
Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
"Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и положить начало операции по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать!", - написал президент Украины Владимир Зеленский.
- 4 марта Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО , где приняли решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.
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