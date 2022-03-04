Ядерный терроризм требует решительных действий. Мир должен не наблюдать, а помогать, - Зеленский

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.



"Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и положить начало операции по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать!", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза #ООН мы призывали закрыть небо над ???????? и начать операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир не должен наблюдать, а помогать! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

4 марта Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО , где приняли решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.

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