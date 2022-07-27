Ядерный терроризм и проблема всего мира. Глава Минэнергетики о захвате россиянами ЗАЭС
Увлечение россиянами Запорожской АЭС и размещение там военных подразделений является проявлением ядерного терроризма, что представляет проблему не только для Украины, но и для всего мира
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи с европейскими коллегами заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Я привлек внимание (министров. — Ред.) к Запорожской АЭС. Это самая большая украинская атомная станция, которая все еще оккупирована россиянами. То, что они там делают, как они захватили эту станцию, — это ядерный терроризм. Мы должны об этом подумать". Если в 21-м веке одна страна может вести себя как агрессор, и это касается ядерной безопасности, — это вопрос не только между Украиной и Россией, — это вопрос для всего мира", — сказал украинский чиновник.
В свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что Еврокомиссия постоянно работает с группой регуляторов в сфере ядерной безопасности, а также с МАГАТЭ, чтобы обеспечить ядерную безопасность в Украине.
"Это остается нашим приоритетом. Мы не должны забывать о российском безответственном поведении в этом смысле, о нарушении международного законодательства", — подчеркнула она.
- 20 июля Энергоатом заявлял, что оккупанты хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ.
- На временно оккупированной ЗАЭС российские военные похищают работников и прячутся от ВСУ в подвале.
- 18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС ликвидировали и ранили российских захватчиков.
- 5 июля ВСУ рассказали, что большинство персонала Запорожской атомной электростанции, расположенной во временно захваченном Энергодаре, отказывается сотрудничать с РФ, поэтому россияне свозят на станцию рабочих Росэнергоатома.
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