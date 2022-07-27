Ядерный терроризм и проблема всего мира. Глава Минэнергетики о захвате россиянами ЗАЭС

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи с европейскими коллегами заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Я привлек внимание (министров. — Ред.) к Запорожской АЭС. Это самая большая украинская атомная станция, которая все еще оккупирована россиянами. То, что они там делают, как они захватили эту станцию, — это ядерный терроризм. Мы должны об этом подумать". Если в 21-м веке одна страна может вести себя как агрессор, и это касается ядерной безопасности, — это вопрос не только между Украиной и Россией, — это вопрос для всего мира", — сказал украинский чиновник.

В свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что Еврокомиссия постоянно работает с группой регуляторов в сфере ядерной безопасности, а также с МАГАТЭ, чтобы обеспечить ядерную безопасность в Украине.