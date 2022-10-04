Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В последние дни иностранные медиа распространяют информацию из секретных источников о том, что кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие.

Изначально итальянская газета La Repubblica сообщила , что российская "подлодка с ядерными боеголовками вышла на испытания".

Затем The Times написал , что "Путин приказывает отправить в Украину ядерный военный поезд".

Вместе с тем, в Twitter разные пользователи распространяют видео того, какой эффект будет иметь точечное использование ядерного оружия Россией по линии фронта.

Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства. Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины – очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях кремля.

3 октября в верифицированном аккаунте Илона Маска появился ряд твитов по теме мира в Украине и опасности ядерной войны со стороны России. Основатель компаний Tesla и Space X предложил провести еще раз референдум на временно оккупированных Россией украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и учить историю.

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