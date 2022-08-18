Об этом президент Украины сообщил на итоговом брифинге, передает Еспресо.TV .

"Мы подробно обсудили ядерный шантаж России вокруг Запорожской АЭС. Украина подчеркивает, что Россия должна немедленно и без всяких условий вывести все войска с ЗАЭС, прекратить обстрелы и провокации. Недопустимо, что РФ ставит нас на грань радиационной катастрофы. Мы согласовали с генсеком ООН параметры миссии на ЗАЭС легальным способом через свободную от оккупантов территорию", - отметил Зеленский.

В этом контексте он выразил надежду, что ядерный шантаж должен стать решающим аргументом для всех, кто еще сомневался, что Россию следует официально признать государством-террористом.

Напомним, что Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем заметил, что переговоры с РФ возможны только если российские войска уйдут из Украины.

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