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Ядерный шантаж Путина обусловлен неспособностью победить ВСУ на поле боя, - эксперт-международник Краев

27 мартa, 2023 понедельник
21:40
война с Россией

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев убежден, что Путин прибегает к ядерному шантажу, поскольку армия РФ не может выполнить поставленные ним задачи

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Решением о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси Путин рассчитывает на провокацию. Он все время рассчитывает на то, что сможет воспроизвести ситуацию Карибского кризиса. Поскольку конвенционные вооруженные силы России не могут достичь поставленных задач. Они не могут заставить Запад сесть за стол переговоров и победить ВСУ на поле боя. Поэтому Путин постоянно ищет пути ядерной эскалации", – пояснил Краев.

Эксперт подчеркнул, что главная цель ядерного шантажа Путина – заставить Запад договариваться с ним.

"Путин пытается поставить мировую дипломатию в ситуацию постоянной готовности применения ядерного оружия. Таким образом, он пытается заставить Запад с ним договариваться, акцентируя на том, что у них нет выбора. То, что Китай против размещения ядерного оружия в Беларуси, является еще одним поражением для ядерного шантажа России", - добавил он.

  • 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • В Институте изучения войны сообщили, что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
  • В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
  • В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину.

Россия
Китай
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Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
ядерное оружие
оккупированные территории
НАТО
ядерная война
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