Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Решением о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси Путин рассчитывает на провокацию. Он все время рассчитывает на то, что сможет воспроизвести ситуацию Карибского кризиса. Поскольку конвенционные вооруженные силы России не могут достичь поставленных задач. Они не могут заставить Запад сесть за стол переговоров и победить ВСУ на поле боя. Поэтому Путин постоянно ищет пути ядерной эскалации", – пояснил Краев.

Эксперт подчеркнул, что главная цель ядерного шантажа Путина – заставить Запад договариваться с ним.

"Путин пытается поставить мировую дипломатию в ситуацию постоянной готовности применения ядерного оружия. Таким образом, он пытается заставить Запад с ним договариваться, акцентируя на том, что у них нет выбора. То, что Китай против размещения ядерного оружия в Беларуси, является еще одним поражением для ядерного шантажа России", - добавил он.