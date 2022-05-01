Ядерный шантаж Путина не сработал. США готовы нанести удар по бункеру Путина, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Начиная с 2007 года самым эффективным способом внешней политики Кремля был ядерный шантаж. И он действительно работал. Ведь, на Западе опасались использования Путиным тактического ядерного оружия. Именно поэтому Украину не приняли в НАТО, не реагировали на агрессию РФ в Грузии и аннексию Крыма". Сейчас произошло то, что о чем я говорил последние 8 лет – ядерный шантаж Путина был на пустом месте, авторы этой концепции внешней политики Москвы – Путин и Патрушев – смогли убедить остальных своих в бункере, что если они используют ядерное оружие, то Запад капитулирует. Они считали, что именно таким образом они смогут выиграть войну против превосходящего их во всем Запада", - пояснил Пионтковский.



Пионтковский подчеркнул, что один звонок главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову немного охладил горячие головы в Кремле.



"Один звонок главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову смог расставить все по своим местам. Милли объяснил, что Путин ошибается в том, что на использование тактического ядерного оружия Запад никак не ответит. В США уже разработали соответствующее оружие, которое разместили на своих подлодках: это не огромные ракеты "судного дня", а боеголовки, которые несут ядерный заряд и могут проникнуть в любой бункер, и мне кажется, что такой сигнал в Кремле услышали. "Там уже началась паника среди своих. Патрушев с Путиным убедили, что в бункере ракеты США никакого не достанут, а оказывается, что это не так", - добавил Пионтковский.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реален.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике по ядерному оружию".

29 апреля заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий как ядерная война с Россией.