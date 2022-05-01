Ядерный шантаж Путина не сработал. США готовы нанести удар по бункеру Путина, - Пионтковский
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что ядерный шантаж Путина уже не действует на Запад, поскольку США и союзники также готовы ответить тактическим ядерным оружием
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Начиная с 2007 года самым эффективным способом внешней политики Кремля был ядерный шантаж. И он действительно работал. Ведь, на Западе опасались использования Путиным тактического ядерного оружия. Именно поэтому Украину не приняли в НАТО, не реагировали на агрессию РФ в Грузии и аннексию Крыма". Сейчас произошло то, что о чем я говорил последние 8 лет – ядерный шантаж Путина был на пустом месте, авторы этой концепции внешней политики Москвы – Путин и Патрушев – смогли убедить остальных своих в бункере, что если они используют ядерное оружие, то Запад капитулирует. Они считали, что именно таким образом они смогут выиграть войну против превосходящего их во всем Запада", - пояснил Пионтковский.
Пионтковский подчеркнул, что один звонок главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову немного охладил горячие головы в Кремле.
"Один звонок главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову смог расставить все по своим местам. Милли объяснил, что Путин ошибается в том, что на использование тактического ядерного оружия Запад никак не ответит. В США уже разработали соответствующее оружие, которое разместили на своих подлодках: это не огромные ракеты "судного дня", а боеголовки, которые несут ядерный заряд и могут проникнуть в любой бункер, и мне кажется, что такой сигнал в Кремле услышали. "Там уже началась паника среди своих. Патрушев с Путиным убедили, что в бункере ракеты США никакого не достанут, а оказывается, что это не так", - добавил Пионтковский.
- 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реален.
- Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.
- 28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике по ядерному оружию".
- 29 апреля заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий как ядерная война с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное