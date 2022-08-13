Ядерный шантаж – последний российский козырь, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Это последний козырь российского шантажа. Дело в том, что ядерный шантаж является исключительно эффективным элементом российской политики уже последние 15 лет. Благодаря этому шантажу Украину и Грузию отказались принимать в НАТО. Была очень умеренная реакция на агрессию против Грузии, аннексию Крыма и так далее. Но этот шантаж не может продолжаться бесконечно", - отметил политолог.



Андрей Пионтковский добавил, что американцы поняли эту угрозу и даже сформировали специальный новый вид ядерных вооружений, на двух ракетоносцах сняли так называемые боеголовки судного дня на 50 килотонн и заменили их малыми боеголовками на 4-5 килотонн, такими же Путин постоянно угрожал. Тем самым американцы дали четкий ответ, что безнаказанными ядерные удары не останутся.

"А концепция Патрушева и Путина заключалась в том, что если по конвенционному уровню мы уступаем НАТО, то будем угрожать применением тактического ядерного оружия, тогда НАТО испугается и капитулирует. В этой иллюзии они прожили 15 лет, а НАТО постоянно отступало. И это было одной из причин, по которым они решились на эту войну, которая была объявлена не только Украине, но и всей Европе, но затем Путину было заявлено официально, публично, а также доведено по личным каналам, что в случае использования тактического ядерного оружия Россия получит удар в ответ. Собственно говоря, если переводить на воспринимаемый им язык питерской подворотни, то его также убьют. Это стало эффективным сдерживанием от использования тактического ядерного оружия", - пояснил Пионтковский.

2 августа в США назвали условие, при котором могут применить ядерное оружие

6 августа генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.

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