Ядерный шантаж – последний российский козырь, - Пионтковский
Знаковый политолог Андрей Пионтковский отметил, что ядерный шантаж является исключительно эффективным элементом российской политики уже последние 15 лет, но эти угрозы не могут продолжаться бесконечно
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Это последний козырь российского шантажа. Дело в том, что ядерный шантаж является исключительно эффективным элементом российской политики уже последние 15 лет. Благодаря этому шантажу Украину и Грузию отказались принимать в НАТО. Была очень умеренная реакция на агрессию против Грузии, аннексию Крыма и так далее. Но этот шантаж не может продолжаться бесконечно", - отметил политолог.
Андрей Пионтковский добавил, что американцы поняли эту угрозу и даже сформировали специальный новый вид ядерных вооружений, на двух ракетоносцах сняли так называемые боеголовки судного дня на 50 килотонн и заменили их малыми боеголовками на 4-5 килотонн, такими же Путин постоянно угрожал. Тем самым американцы дали четкий ответ, что безнаказанными ядерные удары не останутся.
"А концепция Патрушева и Путина заключалась в том, что если по конвенционному уровню мы уступаем НАТО, то будем угрожать применением тактического ядерного оружия, тогда НАТО испугается и капитулирует. В этой иллюзии они прожили 15 лет, а НАТО постоянно отступало. И это было одной из причин, по которым они решились на эту войну, которая была объявлена не только Украине, но и всей Европе, но затем Путину было заявлено официально, публично, а также доведено по личным каналам, что в случае использования тактического ядерного оружия Россия получит удар в ответ. Собственно говоря, если переводить на воспринимаемый им язык питерской подворотни, то его также убьют. Это стало эффективным сдерживанием от использования тактического ядерного оружия", - пояснил Пионтковский.
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