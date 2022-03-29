Ядерный материал на "Источнике нейтронов" в Харькове не пострадал, – МАГАТЭ

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.



Небольшое количество ядерного материала на исследовательском объекте "Источник нейтронов" в Харькове осталось не поврежденным после обстрела со стороны российских войск.

"Украина известила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ядерный исследовательский объект в Харькове получил дополнительные повреждения после попадания под повторный обстрел несколько дней назад, но его небольшое количество ядерного материала осталось не поврежденным", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что ранее пострадавший от российских обстрелов ядерный объект использовался для проведения исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.



"Его ядерный материал подкритичен – не может быть ядерной цепной реакции – и запас радиоактивных материалов невелик", – добавляют в сообщении.

С начала нового вторжения российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".

Сообщалось, что 28 марта ядерная установка "Источник нейтронов" физико-технического института в Харькове снова попала под обстрелы российских войск.

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