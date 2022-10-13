Высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии Reuters подчеркнул, что в случае применения РФ ядерного оружия в войне с Украиной может быть так называемый "физический", то есть военный ответ стран-союзников Украины. И, вероятно, ответ самого Североатлантического союза.

Таким образом, может кардинально измениться весь ход войны, которую Владимир Путин начал против Украины в феврале этого года. И также абсолютно очевидно, что это первый комментарий высокого западного чиновника о последствиях использования РФ ядерного оружия в войне с Украиной. До сих пор фактически все западные чиновники, представители самого НАТО избегали конкретного ответа на вопросы, какими будут последствия применения Россией ядерного оружия.

Говорили исключительно о катастрофических последствиях. Однако не конкретизировали, что же подразумевается под этой катастрофой. Теперь, по крайней мере, мы осознаем, насколько опасными будут последствия применения РФ ядерного оружия для самой Российской Федерации.

Тот же чиновник подчеркнул, что, по его мнению, Россия специально запугивает применение ядерного оружия, чтобы не допустить участия стран-союзниц Украины в войне России против нашего государства. И, вероятно, пытается сделать все возможное, чтобы прекратить поставки оружия украинским защитникам.

Однако сейчас Россия добивается обратного результата. Как стало известно, после атаки российских воздушных сил на украинскую энергетическую инфраструктуру ускорились поставки западного оружия в Украину. В первую очередь, новейших систем противовоздушной обороны. Уже становится очевидным, что для безопасности Украины, для ее выигрыша в войне против Российской Федерации необходимо прежде всего закрыть украинское небо от российских ракет, сделать все, чтобы обеспечить спокойную жизнь гражданского населения, которое пытается уничтожить президент РФ со своей преступной армией.

Таким образом, поставка оружия Украине стала важной частью реакции цивилизованного мира на очередное военное преступление россиян против украинского народа.

Сейчас можно говорить и что поставка противовоздушной обороны, конечно же, не исключит возможности последующих атак российских воздушно-космических сил на украинские инфраструктурные объекты, однако может значительно уменьшить эти проблемы.

Хотя к новой ракетной атаке нужно готовиться подолгу. А сейчас время не работает на Владимира Путина.

Готов ли Путин изменить тактику и попытаться использовать какие-нибудь дипломатические инструменты для того, чтобы затянуть войну? Об этом мы узнаем после переговоров президента РФ с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в столицу Казахстана Астану.

Как известно, лидер Турции пытается создать формат участия американских, французских, британских, немецких и российских должностных лиц в первом со времени начала агрессии Владимира Путина против диалога Украины. Целью этого диалога является поиск путей доверия между цивилизованным миром и Россией.

Однако пока большой энтузиазм со стороны Запада мы не видим. В Москве говорят о возможности переговоров Путина с американским президентом Джозефом Байденом. В частности, такую уверенность в том, что Россия готова будет принять приглашение США выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако сам президент США, комментируя вероятность своей встречи с российским президентом в Индонезии, сказал, что не видит реальной потребности в таких контактах, и что он готов встречаться с Путиным при одном условии: если в случае этих переговоров удастся освободить заложников американских граждан.

Соединенные Штаты давно предложили обмен заключенными и ожидают ответа российской стороны, которой уже долго нет. Байден как руководитель государства, всегда заботящийся о своих гражданах, подчеркивает, что может встречаться даже с таким вурдалаком как Путин, если речь идет об увольнении американцев.

Однако предмет переговоров о войне России против Украины президент США не видит. Именно поэтому со стороны России нет никакой реальной конструктивности по окончании этой войны. Есть попытки шантажировать и Украину, и Европу. Шантаж Европы сейчас проходит не военными, а энергетическими средствами. Владимир Путин подчеркнул, что взрывы Северного потока 1 и Северного потока 2 произошли в результате диверсий, в которых он обвинил США, Украину и Польшу. Он, однако, сказал, что ремонт может произойти только в ситуации, когда РФ получит гарантии того, что не будет никаких санкций против ее энергетики, и гарантия того, что газ и дальше будет поставляться этими газопроводами. А пока Путин снова предложил поставлять газ в Европу одной из ветвей газопровода Северный поток 2. Она осталась невредимой после диверсии, в которой большинство экспертов обвиняют именно Москву.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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