English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Ядерный и энергетический шантаж Путина терпит крах
OPINION

Ядерный и энергетический шантаж Путина терпит крах

13 октября, 2022 четверг
11:59
Мнение

Россия специально запугивает применением ядерного оружия, чтобы не допустить участия стран-союзниц Украины в войне России против нашего государства

Высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии Reuters подчеркнул, что в случае применения РФ ядерного оружия в войне с Украиной может быть так называемый "физический", то есть военный ответ стран-союзников Украины. И, вероятно, ответ самого Североатлантического союза.

Таким образом, может кардинально измениться весь ход войны, которую Владимир Путин начал против Украины в феврале этого года. И также абсолютно очевидно, что это первый комментарий высокого западного чиновника о последствиях использования РФ ядерного оружия в войне с Украиной. До сих пор фактически все западные чиновники, представители самого НАТО избегали конкретного ответа на вопросы, какими будут последствия применения Россией ядерного оружия.

Говорили исключительно о катастрофических последствиях. Однако не конкретизировали, что же подразумевается под этой катастрофой. Теперь, по крайней мере, мы осознаем, насколько опасными будут последствия применения РФ ядерного оружия для самой Российской Федерации.

Тот же чиновник подчеркнул, что, по его мнению, Россия специально запугивает применение ядерного оружия, чтобы не допустить участия стран-союзниц Украины в войне России против нашего государства. И, вероятно, пытается сделать все возможное, чтобы прекратить поставки оружия украинским защитникам.

Однако сейчас Россия добивается обратного результата. Как стало известно, после атаки российских воздушных сил на украинскую энергетическую инфраструктуру ускорились поставки западного оружия в Украину. В первую очередь, новейших систем противовоздушной обороны. Уже становится очевидным, что для безопасности Украины, для ее выигрыша в войне против Российской Федерации необходимо прежде всего закрыть украинское небо от российских ракет, сделать все, чтобы обеспечить спокойную жизнь гражданского населения, которое пытается уничтожить президент РФ со своей преступной армией.

Таким образом, поставка оружия Украине стала важной частью реакции цивилизованного мира на очередное военное преступление россиян против украинского народа.

Сейчас можно говорить и что поставка противовоздушной обороны, конечно же, не исключит возможности последующих атак российских воздушно-космических сил на украинские инфраструктурные объекты, однако может значительно уменьшить эти проблемы.

Хотя к новой ракетной атаке нужно готовиться подолгу. А сейчас время не работает на Владимира Путина.

Готов ли Путин изменить тактику и попытаться использовать какие-нибудь дипломатические инструменты для того, чтобы затянуть войну? Об этом мы узнаем после переговоров президента РФ с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в столицу Казахстана Астану.

Как известно, лидер Турции пытается создать формат участия американских, французских, британских, немецких и российских должностных лиц в первом со времени начала агрессии Владимира Путина против диалога Украины. Целью этого диалога является поиск путей доверия между цивилизованным миром и Россией.

Однако пока большой энтузиазм со стороны Запада мы не видим. В Москве говорят о возможности переговоров Путина с американским президентом Джозефом Байденом. В частности, такую уверенность в том, что Россия готова будет принять приглашение США выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако сам президент США, комментируя вероятность своей встречи с российским президентом в Индонезии, сказал, что не видит реальной потребности в таких контактах, и что он готов встречаться с Путиным при одном условии: если в случае этих переговоров удастся освободить заложников американских граждан. 

Соединенные Штаты давно предложили обмен заключенными и ожидают ответа российской стороны, которой уже долго нет. Байден как руководитель государства, всегда заботящийся о своих гражданах, подчеркивает, что может встречаться даже с таким вурдалаком как Путин, если речь идет об увольнении американцев.

Однако предмет переговоров о войне России против Украины президент США не видит. Именно поэтому со стороны России нет никакой реальной конструктивности по окончании этой войны. Есть попытки шантажировать и Украину, и Европу. Шантаж Европы сейчас проходит не военными, а энергетическими средствами. Владимир Путин подчеркнул, что взрывы Северного потока 1 и Северного потока 2 произошли в результате диверсий, в которых он обвинил США, Украину и Польшу. Он, однако, сказал, что ремонт может произойти только в ситуации, когда РФ получит гарантии того, что не будет никаких санкций против ее энергетики, и гарантия того, что газ и дальше будет поставляться этими газопроводами. А пока Путин снова предложил поставлять газ в Европу одной из ветвей газопровода Северный поток 2. Она осталась невредимой после диверсии, в которой большинство экспертов обвиняют именно Москву.

Источник

Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.

Новости
ЕС
Владимир Путин
ядерное оружие
война с Россией
Виталий Портников
оружие для Украины
Читайте также:
Ярослав Юрчишин
Автор Ярослав Юрчишин
12 октября, 2022 среда
Почему предатели Рабинович и Васильковский до сих пор являются народными депутатами?
атака дронами Київщини
13 октября, 2022 четверг
Россияне атаковали дронами-камикадзе объекты критической инфраструктуры Киевщины
7 октября, 2022 пятница
"Страх без уважения": источники в Кремле и правительстве РФ заявляют, что Путин уже не предупреждает о своих решениях, - росСМИ
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.12
    Покупка 40.12
    Продажа 40.95
  • EUR
    Покупка 38.36
    Продажа 39.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
13 октября
12:49
Кремль планирует обвинить Киев в подготовке нескольких терактов на территории РФ, - ISW
12:38
Эрдоган во время встречи с Путиным призвал "прекратить кровопролитие в Украине"
12:21
Эксклюзив
Мы ожидаем открытия офиса Международного уголовного суда в Киеве, - Зеленский
12:20
В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине
12:19
Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, - Чернышов
12:11
Эксклюзив
Коллапс карьеры Путина. Экс-министр энергетики заявил, что украинская газотранспортная система может обеспечить объемы для ЕС
11:43
НАТО
"Небесный щит": 15 членов НАТО начали проект по созданию общей системы противовоздушной обороны, - Spiegel
11:38
В Киевской области будут взрывать взрывоопасные предметы: просят сохранять спокойствие
11:33
Эксклюзив
На Крымском мосту было как минимум два взрыва, - CEO разведывательного агентства Molfar Старосек
11:25
Обновлено
Враг снова обстрелял Николаев. Разрушен пятиэтажный дом, ранен 11-летний ребенок
11:19
МВФ
Украина получила от МВФ $1,3 млрд дополнительного финансирования
11:08
ПАСЕ
Ухудшение ситуации с правами человека: ПАСЕ возобновила мониторинг демократичности Венгрии
10:58
Эксклюзив
Защита неба: для Украины создадут комплексную систему, которая будет поражать разные воздушные цели, - политолог-международник
10:47
Зеленский ответил на петицию об отмене визового режима с Беларусью
10:47
Инфографика
Курс валют сегодня: цена доллара и евро в обменниках
10:43
Эксклюзив
Сергей Згурец
Бороться с ракетами С-З00 можно комплексами быстрой реакции или путем уничтожения самих пусковых установок врага, - Згурец
10:42
В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках
10:30
СНБО планирует заплатить 3 млн грн за реестр из нескольких олигархов
10:21
Наступление ВСУ в Херсонской области: россияне пытаются закрепить новую линию фронта, - британская разведка
10:21
Киев "организует теракты", а жители Крыма в 2014-м "сделали исторический выбор в пользу воссоединения с РФ": новые фейки от роспропаганды
10:07
OPINION
Юрий Бутусов
Россия не способна увеличить производство современной техники
10:04
Петр Порошенко
"Результат на табло": Порошенко призвал выбросить Россию из ООН
09:43
Литва передаст Украине новую военную помощь: что именно
09:43
Эксклюзив
Российские оккупанты умышленно наезжают на мины, чтобы вывести из строя технику и не воевать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
09:42
Оккупанты 12 октября обстреливали четыре района Харьковщины, двоих мужчин госпитализировали
09:38
В Запорожской области россияне за сутки уничтожили 37 квартир
09:28
Эксклюзив
Коллаборанты в Херсоне очень напуганы и понимают, что нужно бежать, другого шанса не будет, - начальница ГВА Луговая
09:26
Инфографика
Около 420 оккупантов, 33 беспилотника и 6 вертолетов: потери РФ в Украине за сутки
09:15
Эксклюзив
Россия постоянными обстрелами инфраструктурных объектов нанесла ущерб Николаевщине около 150 млрд грн, - депутат Москаленко
09:04
OPINION
Николай Княжицкий
Голосование на Генассамблее ООН показало врагов и предавших дружбу с Украиной
09:00
Россияне обстреляли Никопольщину: ранен человек, повреждены более 30 домов, больница и электролинии
08:59
Обновлено
Россияне атаковали дронами-камикадзе объекты критической инфраструктуры Киевщины
08:41
ВСУ отразили атаки в районах 5 городов и сел, от действий РФ пострадали объекты и мирные жители более 40 населенных пунктов
08:41
За время полномасштабной войны Россия убила 990 мирных жителей Донетчины
08:29
РФ держит наизготовку в Черном море 16 ракет "Калибр"
08:10
Эксклюзив
Госбюджет нужно пересматривать и значительную часть средств направить на возобновление энергетики, - Княжицкий
08:02
Украинские бойцы поразили три вражеских С-300 в Токмаке на Запорожье и уничтожили до 150 россиян в Херсонской области
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 36 оккупантов, 4 российских вертолета и 5 складов с боеприпасами на Юге
08:00
"Вадуц" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций
07:37
Оккупанты в Донецкой области получают распоряжение о временном прекращении наступления, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV