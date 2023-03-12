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Ядерный бомбардировщик США и истребители Польши пролетели вдоль границы РФ

12 мартa, 2023 воскресенье
07:05
Мир

Американский ядерный бомбардировщик В-52 и польские истребители пролетели вдоль границы с Россией

Об этом сообщил вице-премьер Польши Мариуш Блащак.

"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении вице-премьера.

Так, курс самолета можно было отследить на портале Flightradar, который в режиме реального времени передает маршруты самолетов по всему миру. Видно, что бомбардировщик пролетел через граничащие с РФ балтийские страны, Литву, Латвию и Эстонию.

  • Напомним, в декабре 2022 года США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит находящиеся на вооружении страны самолеты В-1 и В-2 еще со времен холодной войны.
Россия
Польша
США
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