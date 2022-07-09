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Ядерным шантажом Лукашенко загнал себя в тупик, - Марк Фейгин

9 июля, 2022 суббота
17:52
Мир

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко загнал себя в тупик из-за ядерного шантажа по Западу

Оппозиционер поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Если говорить, почему Запад не пойдет на договоренности с Лукашенко, то он совершил одну важную ошибку. Кроме всего, что творилось с августа 2020 г., нужно выделить последнее общение с Путиным на камеру о поставках "Искандеров-М" с ядерными боеголовками на боевое дежурство на территории Беларуси. Любой ядерный шантаж, любой шаг в этом направлении означает окончательный и безвозвратный отказ в любом компромиссе, договоренности и т.д. И Лукашенко до последнего момента, пока это не прозвучало, мог еще что-то говорить", - отметил Фейгин.

Политик добавил, что до официальных заявлений о размещении ядерного оружия на территории Беларуси Лукашенко еще мог договориться с Западом, но теперь никто не будет его слушать.

"Лукашенко мог политзаключенных отпустить или еще что-нибудь. А тут как? Запад же видел, как он с мигрантами устраивал неприятности сначала на границе с Литвой, а потом с Польшей. Они же видели, как он самолеты посадил. А тут уж, простите, боеголовки. Это уже со всех сторон too much. На это вообще никто не согласится - чтобы ему все это позволить. Поэтому я думаю, что, скорее всего, Лукашенко все дальше будет заходить в этот тупик. Посмотрим, как он попытается петлять", - заметил Марк. Фейгин.

  • В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.
  • 5 июля дипломат Валерий Чалый выразил мнение, что президент России Путин хочет столкнуть самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко из НАТО, чтобы уже потом РФ договаривалась с Альянсом на равных .
  • 6 июля политический эксперт Зиновий Свереда выразил мнение, что война очень скоро перейдет на территорию России и Белоруссии .

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Владимир Путин
Александр Лукашенко
ядерное оружие
война с Россией
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