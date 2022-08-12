Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Наибольшая угроза заключается в том, что ядерным шантажом Россия хочет зафиксировать свою оккупацию. Поэтому нужно этому противодействовать и не дать им возможности размыть этот вопрос – говорить о двух сторонах, мол, мы тоже угрожаем ядерной безопасности", - отметил Чалый.

Эксперт добавил, что необходима четкая координация действий Украины и международных партнеров по демилитаризации Запорожской АЭС.

"Заявления генсека ООН Гутерреша верны, что нужно деоккупировать ЗАЭС, вывезти всех военных и российскую технику. Но непонятны параметры демилитаризации с точки зрения генсека. Россия должна быть выброшена из всех инспекций МАГАТЭ. Надо на экспертном уровне скоординировать наши с партнерами позиции в этом не менее важном вопросе, чем зерновое соглашение", - заметил Валерий Чалый.

11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

На заседании Совета Безопасности ООН 11 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси предложил лично возглавить миссию специалистов агентства на Запорожскую АЭС по усилению мер по ее безопасности. А представитель госдепа США осудила попытки РФ спекулировать на ситуации вокруг ЗАЭС.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время своего выступления в Совбезе ООН заявил, что Россия делает невозможным доступ миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС. Оккупационные войска должны выйти с территории станции, чтобы устранить ядерную угрозу.

Позже стало известно, что представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb