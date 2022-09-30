Об этом сообщают российские СМИ.

"О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех вести себя ответственно", - сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, будет ли Россия распространять свою ядерную доктрину на оккупированные украинские территории, которые готовится аннексировать, и будет ли расценивать контрнаступление на них как "покушение на территориальную целостность", если собирается объявить их "своими", Песков посоветовал перечитать документ.

25 сентября советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, и дополнительные экономические санкции, если завершит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

В тот же день Президент Владимир Зеленский заявил, что ядерная угроза со стороны Российской Федерации может стать реальностью.

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