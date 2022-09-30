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Ядерные угрозы: В Кремле взялись призывать всех к ответственности

30 сентября, 2022 пятница
15:03
Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными людей, говорящих о ядерной эскалации

Об этом сообщают российские СМИ.

"О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех вести себя ответственно", - сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, будет ли Россия распространять свою ядерную доктрину на оккупированные украинские территории, которые готовится аннексировать, и будет ли расценивать контрнаступление на них как "покушение на территориальную целостность", если собирается объявить их "своими", Песков посоветовал перечитать документ.

  • 25 сентября советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, и дополнительные экономические санкции, если завершит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.
  • В тот же день Президент Владимир Зеленский заявил, что ядерная угроза со стороны Российской Федерации может стать реальностью.

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Новости
Украина
Россия
ядерное оружие
Дмитрий Песков
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