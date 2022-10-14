Ядерные угрозы РФ: американские волонтеры начали передавать в Украину защитное оборудование
Как в США реагируют на ядерные угрозы Российской Федерации и поддерживают украинцев
В пятницу, 14 октября, в 16:00 Кристина Парубий в программе "Волонтеры и война" будет разговаривать с украинской волонтером Наталией Буркало, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Организация Ukranians abroad недавно передала в Украину костюмы, защищающие от последствий химической, биологической и ядерной атаки. Как американцы реагируют на ядерные угрозы Российской Федерации, снизилась ли поддержка обычных жителей и чем удается помогать сейчас Украине? А также, что в США сейчас говорят об Украине, какими заголовками изобилует пресса.
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