Ядерные угрозы РФ: американские волонтеры начали передавать в Украину защитное оборудование

В пятницу, 14 октября, в 16:00 Кристина Парубий в программе "Волонтеры и война" будет разговаривать с украинской волонтером Наталией Буркало, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Организация Ukranians abroad недавно передала в Украину костюмы, защищающие от последствий химической, биологической и ядерной атаки. Как американцы реагируют на ядерные угрозы Российской Федерации, снизилась ли поддержка обычных жителей и чем удается помогать сейчас Украине? А также, что в США сейчас говорят об Украине, какими заголовками изобилует пресса.