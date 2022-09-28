Об этом она заявила на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля, цитирует Süddeutsche Zeitung .

По словам Меркель, высказывания президента РФ международной общности следует воспринимать всерьез. Это, по ее мнению, не проявление слабости Запада, а проявление политической мудрости.

"Воспринимать слова серьезно, не игнорировать их, думая, что это блеф, но рассматривать их серьезно. Это ни в коем случае не признак слабости или согласия, это признак политической мудрости", - сказала она.

Президент Польши Анджей Дуда на ядерный шантаж Путина заявил , что у США также есть кнопки, которые запускают ядерное оружие.

Позже Зеленский предположил , что угрозы президента РФ по применению ядерного оружия могут стать реальностью.

26 сентября стало известно, что Запад уже готовит сценарии реагирования на случай использования РФ ядерного оружия.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США уже есть план действий, если Россия использует ядерное оружие.