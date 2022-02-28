Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя заявление Путина о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, передает CNN, сообщает Еспресо.

"Я сомневаюсь, что Путин хочет остановить войну или уйти, иначе это были бы хорошие новости. Ничего, что я видел в поведении лидера России, не позволяет думать, что он может быть искренним", - отметил британский лидер, комментируя ядерные угрозы Путина.

Действия Путина ничего хорошего не принесут России и Запад давно его об этом предупреждал, – подчеркнул Джонсон.

Напомним, что ранее Великобритания закрыла небо для России.

Лидер ЕС заявила, что Украина должна вступить в Союз.

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