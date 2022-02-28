Ядерные угрозы Путина для отвлечения внимания – Джонсон
Путин своими заявлениями о ядерном оружии пытается скрыть реальную ситуацию на войне с Украиной
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя заявление Путина о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, передает CNN, сообщает Еспресо.
"Я сомневаюсь, что Путин хочет остановить войну или уйти, иначе это были бы хорошие новости. Ничего, что я видел в поведении лидера России, не позволяет думать, что он может быть искренним", - отметил британский лидер, комментируя ядерные угрозы Путина.
Действия Путина ничего хорошего не принесут России и Запад давно его об этом предупреждал, – подчеркнул Джонсон.
- Напомним, что ранее Великобритания закрыла небо для России.
- Лидер ЕС заявила, что Украина должна вступить в Союз.
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