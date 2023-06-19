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OPINION

Ядерные цели Путина: устрашение, торг и иллюзия контроля

19 июня, 2023 понедельник
16:04
Мнение Павел Климкин

Рассказывая о возможности применения ядерного оружия, Путин обращается и к россиянам, и к Западу

Заявления Путина о ядерном оружии срежиссированы и заранее подготовлены. У них две аудитории. Во-первых, российское население. Путин еще раз хотел напомнить россиянам, что они должны гордиться самым большим в мире арсеналом ядерного оружия, ведь ничем другим гордиться уже не осталось. И конечно, успокоить, что он это оружие не собирается использовать.

Во-вторых, основная аудитория – это Запад. И здесь у Путина три цели.

Первая – продолжать пугать часть западных политиков и, особенно, западное общество. Пытаясь, в том числе, вбить клин между ними, рассчитывая, что поддержка обществом поставок оружия нам уменьшится. Именно на это рассчитаны заявления о возможности ударов по западным аэродромам, где якобы будут базироваться F-16. В реальности это означает ядерный удар по НАТО и противоречит даже российским доктринам применения ядерного оружия. Но расчет Путина прост – а кто это вообще поймет.

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Вторая цель — подороже продать начало разговоров с США об ограничениях и контроле за ядерным оружием. Путин приостановил договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, но Россия соблюдает предусмотренные в нем ограничения, хотя обмена информацией и инспекциями между США и РФ нет.

Договор заканчивается в 2026 году, и советник Байдена по нацбезопасности Джек Салливан недавно предложил начать разговор на дальнейшую тему. Путин понимает, что эта тема интересует и американцев, и мир, и будет продавать ее максимально дорого.

Конечно, при этом играя в помощь китайцам в этой сфере. Именно с этим связано заявление Путина, что РФ не собирается сокращать ядерное оружие.

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И третья — показать, что Россия увеличивает свой контроль над Беларусью, и теперь еще получила "выдвинутый в направлении Европы" дополнительный арсенал.

В целом та же песня: "договаривайтесь со мной, поскольку у меня больше всего ядерного оружия и так будет и дальше". Американцы понимают вызовы, связанные с контролем над стратегическим оружием, но хорошо понимают и слабые стороны России, ведь выдержать гонку вооружений под санкциями РФ не сможет. СССР загнулся и без санкций. А вот объяснять западным обществам, что больше оружия для нас не означает больше ядерной угрозы для них становится вызовом для нас и наших союзников.

Страх – серьезное оружие, против нас это оружие Кремль потерял, а не допустить падения военной поддержки из-за запугивания РФ становится все более важным.

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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