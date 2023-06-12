Ядерные государства наращивают свои арсеналы на фоне ухудшения геополитической ситуации, - SIPRI
Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира пришли к выводу, что государства, имеющие арсеналы ядерного оружия, увеличивают количество развернутых боеголовок
Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира.
По выводам экспертов, количество имеющихся ядерных боеприпасов начало расти по мере прогрессирования долгосрочных планов модернизации и расширения сил стран. Война России против Украины усугубила конфронтацию между великими государствами.
США, Россия, Китай, КНДР и Индия, Великобритания, Израиль и Франция наращивают количество развернутых ядерных боеголовок, а некоторые развернули новые системы вооружений, которые способны нести ядерные заряды.
Исследователи отмечают, что в январе 2023 года из 12512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования. Это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.
США и РФ имеют почти 90% всего имеющегося в мире ядерного оружия. Их суммарные 2000 боеголовок находятся в состоянии повышенной боеспособности. Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. SIPRI считает, что количество китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравниться с российскими или американскими.
Также отмечается, что в 2022 году Франция продолжила свои программы по разработке атомной подлодки с баллистическими ракетами третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования. Индия и Пакистан расширяют ядерные арсеналы и продолжают разработку новых систем доставки.
КНДР в 2022 году не проводила ядерные испытания, но осуществила более 90 ракетных пусков. Некоторые из запущенных ракет могут нести ядерные боеголовки. Израиль, публично не признающий владение ядерным оружием, также модернизирует свой ядерный арсенал.
- 21 января Владимир Путин заявил , что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин сказал, что приостановил участие РФ в Договоре о нераспространении стратегических наступательных вооружений из-за того, что Запад поставил цель нанести поражение России.
- 22 февраля госдума РФ поддержала решение Путина о приостановлении участия России в ДСНВ.
- 25 мая Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и Министр обороны России Сергей Шойгу подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Вскоре после этого самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
- Хренин заявил , что расположение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное