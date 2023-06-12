Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира.

По выводам экспертов, количество имеющихся ядерных боеприпасов начало расти по мере прогрессирования долгосрочных планов модернизации и расширения сил стран. Война России против Украины усугубила конфронтацию между великими государствами.

США, Россия, Китай, КНДР и Индия, Великобритания, Израиль и Франция наращивают количество развернутых ядерных боеголовок, а некоторые развернули новые системы вооружений, которые способны нести ядерные заряды.

Исследователи отмечают, что в январе 2023 года из 12512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования. Это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.

США и РФ имеют почти 90% всего имеющегося в мире ядерного оружия. Их суммарные 2000 боеголовок находятся в состоянии повышенной боеспособности. Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. SIPRI считает, что количество китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравниться с российскими или американскими.

Также отмечается, что в 2022 году Франция продолжила свои программы по разработке атомной подлодки с баллистическими ракетами третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования. Индия и Пакистан расширяют ядерные арсеналы и продолжают разработку новых систем доставки.

КНДР в 2022 году не проводила ядерные испытания, но осуществила более 90 ракетных пусков. Некоторые из запущенных ракет могут нести ядерные боеголовки. Израиль, публично не признающий владение ядерным оружием, также модернизирует свой ядерный арсенал.