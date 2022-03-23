Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, - генсек НАТО
Россия должна прекратить "бряцание ядерными саблями"
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Espreso.TV.
Отвечая на вопрос журналиста об угрозах ядерной войны, Столтенберг квалифицировал заявления России по использованию такого оружия "опасными и безответственными".
Генсек НАТО сказал, что у него есть четкий месседж для России – что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести.
- Напомним, Песков рассказал, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие.
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