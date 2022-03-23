Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, - генсек НАТО

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Espreso.TV.

Отвечая на вопрос журналиста об угрозах ядерной войны, Столтенберг квалифицировал заявления России по использованию такого оружия "опасными и безответственными".

Генсек НАТО сказал, что у него есть четкий месседж для России – что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести.

Напомним, Песков рассказал, при каких условиях Россия может использовать ядерное оружие.

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