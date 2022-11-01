Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Владимир Омелян дал комментарий об угрозах России ядерным оружием.

"Эти угрозы просто пусты, потому что сегодня Путин просит украинских гарантий по не уничтожению Черноморского флота, так что говорить о применении Россией ядерного оружия точно не стоит. Они шантажируют мир тем, что Путин в припадке безумия в последнюю секунду отдаст приказ нажать на ядерную кнопку, ведь вероятность такого сценария 0,01%, потому что такую команду никто выполнять не будет. А вот как пугалка Запада, безусловно, этот тезис существует и широко тиражируется кремлевскими консервами и случайными путешественниками, что необходимо закончить эту войну, чтобы избежать ядерного противостояния и предотвратить ядерный удар. Ядерной войны не будет", - заверил Омелян.

Ранее Мэтью Брайза, дипломат и экс-советник госсекретаря США, отметил, что Путин блефует в готовности применить ядерное оружие, а Шойгу пытается найти другие способы всех напугать.

Также депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что ядерное оружие – это предел, который Путин не переступит.

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