Ядерной войны не будет, - дипломат Омелян
Дипломат Владимир Омелян убежден, что угрозы России ядерным оружием пусты, а сценарий выполнения приказа Путина применить ядерное оружие, имеет вероятность 0,01%.
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Владимир Омелян дал комментарий об угрозах России ядерным оружием.
"Эти угрозы просто пусты, потому что сегодня Путин просит украинских гарантий по не уничтожению Черноморского флота, так что говорить о применении Россией ядерного оружия точно не стоит. Они шантажируют мир тем, что Путин в припадке безумия в последнюю секунду отдаст приказ нажать на ядерную кнопку, ведь вероятность такого сценария 0,01%, потому что такую команду никто выполнять не будет. А вот как пугалка Запада, безусловно, этот тезис существует и широко тиражируется кремлевскими консервами и случайными путешественниками, что необходимо закончить эту войну, чтобы избежать ядерного противостояния и предотвратить ядерный удар. Ядерной войны не будет", - заверил Омелян.
- Ранее Мэтью Брайза, дипломат и экс-советник госсекретаря США, отметил, что Путин блефует в готовности применить ядерное оружие, а Шойгу пытается найти другие способы всех напугать.
- Также депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что ядерное оружие – это предел, который Путин не переступит.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное