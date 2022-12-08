Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На разных форумах, где присутствовало руководство Китая и руководство стран НАТО, звучала однозначная позиция: Ядерной войне не бывать! Даже не только договоренности Байдена с Си Цзиньпинем формируют позицию применения ядерного оружия. Но и прямые предупреждения Путину. Путин боится критических и критических аргументов". предупреждений. И они были реальны от реальных стран. Его предупредил Байден и глава ЦРУ, что Путин будет нести персональную ответственность за ответные удары", - подчеркнул Маломуж.

По словам генерала, Путина также предупредили Шольц, Макрон, премьер-министр Великобритании и Си Цзиньпин.

"И это не только общая позиция США и Китая. А персональная позиция на уровне Министерства безопасности Китая. Путину было предупреждение – однозначно не применять ядерное оружие. Потому что обратный формат – это уничтожение человечества. Если Путин применит ядерное оружие, оно будет применено другими странами. И тогда никто не выживет, ни китайцы, ни американцы, ни россияне, ни европейцы, поэтому этот фактор является решающим для позиции Китая, США, ЕС и других стран. Наши партнеры удерживают Путина не просто убеждениями и жесткими предупреждениями, а возможными мощными ответными ударами в момент развертывания ядерного оружия РФ", - пояснил Маломуж.

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