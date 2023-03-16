Об этом в интервью BBC рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

По его словам, Каховское водохранилище, которое мелеет, не представляет опасности для работы ЗАЭС, потому что станция имеет на своей территории обособленный пруд-охладитель, в котором уровень воды составляет 16,6 метра.

"Этого более чем достаточно, чтобы работала станция и системы безопасности", - сказал Котин.

Он подчеркнул, что за безопасностью на ЗАЭС следят более 2 тысяч человек персонала, который остается верным Украине. Также на станции находятся представители МАГАТЭ. Котин уверен, что станции ничего не угрожает, однако для ее нормальной работы нужно выгнать оттуда оккупантов.

"Думаю, что в том состоянии, в котором станция находится сейчас, ядерной и радиационной катастрофы мы избежим. Но это с условием, что в следующем месяце мы освободим станцию от присутствия этих рашистов", - сказал президент Энергоатома.